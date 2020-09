Eiffage : Sophie L'Hostis, nouveau membre du conseil d'administration de la Fondation Eiffage

La Fondation Eiffage, a accueilli à l'occasion de son comité de sélection et de suivi des projets du 21 juillet 2020, Sophie L'Hostis, responsable développement, levée de fonds et communication chez Emmaüs Défi, en tant que nouveau membre de son conseil d'administration.

Dans le cadre du renouvellement de ses membres, le conseil d'administration de la Fondation Eiffage réuni le 30 juin dernier a nommé Sophie L'Hostis comme nouveau membre au sein du collège des personnalités qualifiées.



Sophie L'Hostis, responsable développement, levée de fonds et communication chez Emmaüs Défi, possède 16 ans d'expérience en marketing et en développement commercial dans le secteur marchand, qu'elle a décidé de mettre au service de l'intérêt général. « L'humain est le fil rouge de ce qui m'anime : accompagner les bénéficiaires, rencontrer les mécènes et les philanthropes pour construire ensemble des solutions efficaces adaptées aux attentes de tout le monde, échanger avec chaque personne rencontrée pour apprendre et partager. » explique Sophie L'Hostis.



Le conseil d'administration décide des grandes orientations de la Fondation Eiffage et valide l'ensemble des activités de chaque exercice. Quant au comité de sélection et de suivi, il décide de l'attribution des subventions pour les projets parrainés.

La gouvernance de la Fondation Eiffage repose sur trois collèges :



composé de cinq membres issus des différentes branches du groupe Eiffage et présidé par le Président-directeur général du groupe Eiffage. Un collège des représentants du personnel composé de deux membres.

composé de deux membres. Un collège des personnalités qualifiées, extérieures au Groupe, mobilisées pour leur faculté de contribution aux travaux de la Fondation et leur expérience dans ses domaines d'intervention. Ce collège est composé de quatre membres.



