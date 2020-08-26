Eiffage : anticipe une baisse de ses résultats sur l'ensemble de l'année

26 août (Reuters) - EIFFAGE SA:
* CA AU S1 EUR 6,9 MDS VERSUS EUR 8,5 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 262 MLNS VERSUS
EUR 836
MLNS IL Y A UN AN
* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU S1,
SÉTABLIT
À -373 MILLIONS DEUROS CONTRE -135 MILLIONS DEUROS AU PREMIER
SEMESTRE 2019
* LE GROUPE EST CONFIANT SUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LA
CRISE
SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET À INVESTIR DANS SA
CROISSANCE DURABLE
* SUR LENSEMBLE DE LANNÉE, EIFFAGE ANTICIPE UNE BAISSE
MARQUÉE
DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT
TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR -8 MLNS VERSUS EUR
290
MLNS IL Y A UN AN
* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 10,9 MDS (+ 0,2 MD SUR 12
MOIS)
* IMPACT MAJEUR DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR LE SEMESTRE :
FORTE
BAISSE DU CHIFFRE DAFFAIRES ET DES RÉSULTATS, EN TRAVAUX ET EN
CONCESSIONS
* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX À LA FIN DU S1 17,1 MDS
(+ 15 %
SUR 12 MOIS)
* AU S1 SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE, AUGMENTATION DE LA
LIQUIDITÉ
DU GROUPE À 4,6 MDS CHEZ EIFFAGE S.A. ET À 3,1 MDS CHEZ APRR
Texte original : https://bit.ly/2YALTX7
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(Gdansk Newsroom)