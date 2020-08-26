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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Eiffage SA    FGR   FR0000130452

EIFFAGE SA

(FGR)
  Rapport
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18:22EIFFAGE : Présentation détaillée des résultats semestriels 2020
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Eiffage : anticipe une baisse de ses résultats sur l'ensemble de l'année

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26/08/2020 | 17:55

26 août (Reuters) - EIFFAGE SA:

* CA AU S1 EUR 6,9 MDS VERSUS EUR 8,5 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 262 MLNS VERSUS EUR 836 MLNS IL Y A UN AN

* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU S1, SÉTABLIT À -373 MILLIONS DEUROS CONTRE -135 MILLIONS DEUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019

* LE GROUPE EST CONFIANT SUR SA CAPACITÉ À AFFRONTER LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET À INVESTIR DANS SA CROISSANCE DURABLE

* SUR LENSEMBLE DE LANNÉE, EIFFAGE ANTICIPE UNE BAISSE MARQUÉE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES RÉSULTATS, QUI SE REDRESSERONT TOUTEFOIS SENSIBLEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR -8 MLNS VERSUS EUR 290 MLNS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE À LA FIN DU S1 10,9 MDS (+ 0,2 MD SUR 12 MOIS)

* IMPACT MAJEUR DE LA PANDÉMIE COVID-19 SUR LE SEMESTRE : FORTE BAISSE DU CHIFFRE DAFFAIRES ET DES RÉSULTATS, EN TRAVAUX ET EN CONCESSIONS

* CARNET DE COMMANDES DES TRAVAUX À LA FIN DU S1 17,1 MDS (+ 15 % SUR 12 MOIS)

* AU S1 SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE, AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ DU GROUPE À 4,6 MDS CHEZ EIFFAGE S.A. ET À 3,1 MDS CHEZ APRR Texte original : https://bit.ly/2YALTX7 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 16 095 M 19 030 M -
Résultat net 2020 376 M 444 M -
Dette nette 2020 10 365 M 12 256 M -
PER 2020 21,2x
Rendement 2020 2,40%
Capitalisation 8 084 M 9 560 M -
VE / CA 2020 1,15x
VE / CA 2021 1,01x
Nbr Employés 72 500
Flottant 82,0%
Graphique EIFFAGE SA
Durée : Période :
Eiffage SA : Graphique analyse technique Eiffage SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EIFFAGE SA
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TendancesNeutreNeutreNeutre
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Consensus
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Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 93,18 €
Dernier Cours de Cloture 81,34 €
Ecart / Objectif Haut 35,2%
Ecart / Objectif Moyen 14,6%
Ecart / Objectif Bas -5,34%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benoit de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Finance Director
Jean-François Roverato Non-Executive Director
Dominique Marcel Non-Independent Director
Thérèse Cornil Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
EIFFAGE SA-20.25%9 560
VINCI SA-17.01%54 502
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-9.25%31 265
FERROVIAL-14.02%20 144
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-8.75%18 638
LARSEN & TOUBRO LIMITED-25.41%18 547
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