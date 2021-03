Eiffage : ENGIE Solutions et Eiffage remportent en groupement deux marchés pour la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression du tronçon sud de la ligne 15 et du prolongement sud de la ligne 14 du Grand Paris Express

Villeurbanne, le 18 mars 2021

17:40

Communiqué de presse

ENGIE Solutions et Eiffage remportent en groupement deux marchés pour la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression du tronçon sud de la ligne 15 et du prolongement sud de la ligne 14 du Grand Paris Express pour un montant global de 56 millions d'euros

Forts de leur précédent succès sur les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, ENGIE Solutions, à travers ses filiales AXIMA Concept (mandataire) et INEO UTS, et Eiffage, via sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, viennent de remporter, en groupement, deux marchés pour la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression du tronçon sud de la ligne 15 et du prolongement sud de la ligne 14. Le montant de ces deux marchés s'élève à 56 millions d'euros selon la répartition suivante : 31 millions d'euros pour ENGIE Solutions et 25 millions d'euros pour Eiffage Énergie Systèmes.

Long de 33 kilomètres, le tronçon sud de la ligne 15, compris entre la gare de Pont de Sèvres et celle de Noisy-Champs, intégrera 16 gares et 38 ouvrages annexes.

Concernant la ligne 14, les opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée à la RATP par la Société du Grand Paris portent sur le prolongement souterrain de 14 kilomètres (tunnel monotube à 2 voies) d'Olympiades à l'aéroport d'Orly. Ce nouveau tronçon comprendra 7 gares et 12 ouvrages annexes.

Ces deux contrats prévoient les études, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des équipements de ventilation de tunnel et de décompression, pour la sécurité des usagers.

Au-delà des exigences techniques, le contrat implique l'organisation d'une logistique de chantier complexe en milieu urbain dense, dans le respect d'une planification très contrainte.

Ces projets intègrent une forte dimension environnementale afin de minimiser l'impact des travaux ; ainsi qu'une dimension sociétale avec un engagement pour l'insertion professionnelle et une collaboration étroite avec des PME.

A propos d'ENGIE Solutions

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.

Les experts d'ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l'usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.

ENGIE Solutions, c'est la promesse d'un interlocuteur unique et d'une combinaison d'offres complémentaires qui vont au-delà de l'énergie. S'engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l'ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d'intervenir sur des champs d'action très divers allant de la conception à l'exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l'installation et la maintenance.

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. CA : 10

Milliards d'euros

Pour en savoir plus :http://www.engie-solutions.com

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros, dont 26,5 % à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Grâce à son maillage dense d'agences dans plus de 30 pays, Eiffage Énergie Systèmes tisse une relation de proximité et répond au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses expertises pointues lui permettent également de proposer des solutions innovantes à haute valeur ajoutée. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2020.

