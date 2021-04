Eiffage : Énergie Systèmes ensures HVAC maintenance for Lyon Civil Hospices' East hospital group

Le Centre hospitalier universitaire de Lyon, mieux connu sous le nom d'Hospices Civils de Lyon (HCL), est divisé en quatre groupements hospitaliers (Nord, Sud, Est et Centre). Les HCL a récemment confié la maintenance de l'ensemble de ses installations CVC et de traitement d'eau du groupement Est à nos spécialistes.

Ce groupement hospitalier couvre un peu plus de 120 000 m², emploie plus de 6 000 salariés et dispose de 34 blocs opératoires. Totalisant 354 337 journées d'hospitalisation et 4 572 accouchements par an ce pôle est le plus important site hospitalier de l'agglomération lyonnaise.

En charge de la maintenance préventive et corrective, nos techniciens spécialisés seront postés à Bron (au sud-est de la métropole) dans des établissements faisant partie du groupement hospitalier Est : l'hôpital Pierre Wertheimer (centre neurologique et neurochirurgical), l'hôpital Louis Pradel (centre cardiovasculaire et pneumologique) et l'hôpital femme-mère-enfant (spécialisé dans la gynécologie-obstétrique, la néonatalogie et la pédiatrie).

Le contrat d'exploitation-maintenance prévoit la fourniture du matériel et des matériaux liés aux installations de filtration d'air, leur prise en charge technique, la rédaction des rapports, ainsi que la réalisation de tests permettant d'assurer l'intégrité des systèmes de filtration. Initié en mars 2021, ce contrat s'achèvera en mars 2025. Quatre années durant lesquelles nos collaborateurs devront assurer une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

©Renaud Araud @HCL