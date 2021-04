Eiffage : Énergie Systèmes participe à l'extension de la zone de fret de l'aéroport de Liège pour la SOWAER

En charge du développement des infrastructures aéroportuaires de Liège et Charleroi, la Société wallonne des aéroports (SOWAER) a confié une partie des travaux d'extension de la zone de fret nord de l'aéroport de Liège à l'entreprise Eiffage Yvan Paque. Notre filiale belge est spécialisée dans les installations électriques, électroniques et électromécaniques des infrastructures de transport et du patrimoine.

Afin de développer la capacité d'accueil de la zone de fret de l'aéroport de Liège (principalement dans le but de répondre aux besoins logistiques d'Alibaba group, géant chinois du e-commerce), la SOWAER a décidé de créer six nouveaux postes de stationnement d'avions et d'étendre la zone dédiée au taxiway Delta.

Mandataires du lot 2 « Techniques spéciales » de la deuxième phase du chantier, nos collaborateurs ont effectué les branchements électriques haute et basse tension de l'ensemble du site. Ils ont aussi réalisé le balisage et le câblage des feux et des transformateurs pour permettre la régulation et le télécontrôle des avions. Le système d'aide à l'accostage des appareils et les panneaux d'identification des postes de stationnement ont également été installés par leurs soins. Le chantier comportait aussi l'installation et la mise en service de la télésurveillance, du système Closed-Circuit TeleVision (CCTV), du contrôle d'accès, du système de détection incendie et du dispositif télécom. Nos experts ont installé, par ailleurs, un groupe électrogène (ou groupe no-break) et ils ont procédé à l'équipement des gaines techniques.

Ces travaux se sont déroulés entre janvier 2019 et juillet 2020, en même temps que la construction de la plateforme aéroportuaire et l'aménagement des alimentations en fuel.

