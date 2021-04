Eiffage : Le SIEA renouvelle sa confiance à Dorsalys pour la maintenance des installations FTTH du réseau Li@in

En charge de l'aménagement numérique du département de l'Ain, le Syndicat intercommunal d'énergie et de l'e-communication de l'Ain (SIEA) a confié la maintenance préventive et curative de ses installations Fibre To The Home (FTTH) aux équipes Dorsalys. Initié en octobre 2020, le contrat de maintenance du réseau Li@in s'achèvera en octobre 2024.

Pour apporter le très haut débit à l'ensemble de la population, des entreprises et des sites publics de l'Ain, le SIEA a fait construire un réseau d'initiative publique qui dessert aujourd'hui 50 000 clients. Déjà chargées d'assurer les travaux d'optique et la maintenance tertiaire du réseau Li@in, nos équipes ont remporté une nouvelle fois le marché public de maintenance préventive et curative passé par le SIEA.

« À ce jour, Dorsalys assure en moyenne 550 interventions curatives chaque mois sur l'ensemble du département de l'Ain, dont 10 % en urgence avec des délais d'intervention inférieurs à une heure et des délais de remise en service inférieurs à quatre heures », détaille Clément Bonnard, responsable d'activités en charge du dossier. Ce service permanent, disponible 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mobilise 38 collaborateurs chargés d'assurer les interventions sur le terrain, le pilotage et la supervision des installations.

Nos collaborateurs sont également chargés de la conception et du déploiement d'une armoire PM Plug & Play. Mise au point à la suite d'une intervention en urgence sur une armoire PM vandalisée, cette armoire de réparation précâblée (installée sur une remorque) a remporté l'adhésion immédiate du SIEA et doit permettre, à l'avenir, d'assurer la continuité du réseau Li@in qui comporte à ce jour 70 000 éléments actifs (ou composants : switch, box, etc.).

© Eiffage Énergie Systèmes