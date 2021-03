Eiffage : contrats avec Engie pour le Grand Paris Express

Engie Solutions et Eiffage annoncent avoir remporté en groupement deux marchés pour la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression du tronçon sud de la ligne 15 et du prolongement sud de la ligne 14 du Grand Paris Express.



Les deux groupes partenaires précisent que le montant total de ces deux marchés s'élève à 56 millions d'euros, dont 31 millions reviendront à Engie Solutions et 25 millions à Eiffage Énergie Systèmes.



'Ces deux contrats prévoient les études, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des équipements de ventilation de tunnel et de décompression, pour la sécurité des usagers', poursuivent-ils.



