Eiffage : livre la 1ere tranche de travaux à Villiers s/Marne

Eiffage Immobilier et COFFIM annoncent aujourd'hui la livraison d'une première tranche de la résidence ' Les Jardins de Rodin ', à Villiers-sur-Marne (94), soit trois des quatre bâtiments du programme.



Cet ensemble de près de 9000 m2 comprend 149 appartements, du studio au 4 pièces avec un parking souterrain de 176 places.



Par ailleurs, le programme a été certifié NF Habitat HQE, ' attestant de sa faible consommation d'énergie ', dixit Eiffage.



Menés par Eiffage Construction Résidentiel, les travaux du quatrième et dernier bâtiment seront finalisés en mai.



Un bâtiment a été vendu à Vilogia tandis que les trois autres ont été cédés à In'li, précise la société.





