Eiffage : participe au chantier du tram de Liège, en Belgique

Eiffage Energies Systèmes participe au chantier du tramway de Liège pour OTW, l'Opérateur de transport de Wallonie, a fait savoir Eiffage aujourd'hui.



'Sur ce chantier, les électriciens de notre filiale belge Eiffage Collignoninterviennenten groupement avec l'entreprise Duchêne, filiale d'Eiffage Benelux spécialisée dans la construction', précise l'entreprise.



Les équipes d'Eiffage sont notamment chargées de la mise en place d'un ensemble de 13 sous-stations et de trois locaux de supervision répartis le long des 14 kilomètres de voies ferrées qui relient le stade du Standard de Liège au quartier ouvrier deCoronmeuse.



Les équipes belges sont aussi responsables des travaux liés à l'aménagement des bâtiments et parkings associés: pose de chemins de câble et de luminaires, tirage des câbles,mise en lumière des bâtiments ou encore alimentation en électricité de deux parkings.



Initié en juin 2019, le chantier du tramway de Liège va se poursuivre jusqu'en octobre 2022.



