Eiffage : vise une amélioration au S2 mais ses résultats 2020 s'inscriront en fort repli

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eiffage a indiqué mercredi s'attendre à une forte baisse de ses résultats cette année, après avoir accusé une perte nette au premier semestre, période au cours de laquelle le groupe de BTP et de concessions a pâti des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus.

Pour 2020, "Eiffage anticipe une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois sensiblement sur le second semestre", a expliqué le groupe dans un communiqué.

En dépit de la reprise progressive des chantiers depuis la mi-avril et de la levée des restrictions de circulation, Eiffage a accusé une perte nette de 8 millions d'euros au premier semestre, contre un profit de 290 millions d'euros enregistré un an plus tôt.

Entre janvier et juin, le résultat opérationnel courant (ROC) a pour sa part atteint 262 millions d'euros, en diminution de 68,7%, correspondant à 3,8% du chiffre d'affaires contre un taux de marge de 9,8% un an plus tôt. "Cette baisse de résultat opérationnel s'explique essentiellement par la chute d'activité entre la mi-mars et fin juin qui n'a pas permis de couvrir les frais fixes de structure et les moyens de production, non pris en charge par les clients", a précisé Eiffage.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 6,92 milliards d'euros au premier semestre, en baisse de 18,9% à structure réelle et de 19,6% à périmètre et taux de change constants. Les ventes ont plié de 18,9% en données comparables dans la branche Travaux, qui compte pour près de 84% du chiffre d'affaires total du groupe. Les revenus ont chuté de 23,2% dans les concessions, activité pour laquelle Eiffage mène actuellement une stratégie de diversification.

La croissance enregistrée par le groupe au cours des deux premiers mois de l'année a laissé place à une chute brutale d'activité dès la mi-mars, à la suite des mesures mises en place pour limiter la propagation du virus Covid-19, selon la société.

Ces comptes semestriels dépassent globalement les attentes des analystes. Selon un consensus établi FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,94 milliards d'euros, sur un ROC de 32 millions d'euros et sur une perte nette de 92 millions d'euros.

A 17,1 milliards d'euros, le carnet de commandes à la fin du mois de juin s'inscrit en hausse de 15% sur un an et assure 14,8 mois d'activité aux branches Travaux, contre 12,3 mois au 30 juin 2019.

"Fort d'un carnet de commande historique, d'un bilan solide et d'une liquidité renforcée, le groupe est confiant sur sa capacité à affronter la crise sanitaire et économique actuelle et à investir dans sa croissance durable", a ajouté l'entreprise.

Le groupe et ses filiales Travaux disposaient au 30 juin 2020 d'une liquidité de 4,6 milliards d'euros composée de 2,6 milliards d'euros de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire, sans covenant financier, non tirée. A fin juin 2020, la dette nette d'Eiffage s'élevait à 10,9 milliards d'euros, en augmentation de 1,9% sur un an.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

