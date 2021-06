Finistère SmartConnect : la plateforme numérique multiservices du SDEF déployée par Eiffage Énergie Systèmes

Le 18 février 2020, Eiffage Energie Systèmes mandataire du groupement d'entreprise composé de Sensing Vision, Qwant et Dolmen a lancé conjointement avec le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF)), le service de territoire connecté Finistère SmartConnect qui a pour ambition de faire du Finistère le premier département connecté de France. Expérimentée, dans un premier temps, par la Communauté de communes du pays d'Iroise et l'île d'Ouessant, cette plateforme numérique multiservices a été dimensionnée pour couvrir toutes les villes et toutes les collectivités du département adhérentes au SDEF (hors Brest Métropole).

Adossée à une interface de supervision et à un catalogue d'objets connectés, la plateforme déployée par le groupement mené par Eiffage Énergie Systèmes pour le SDEF regroupe quatre « briques métiers » : la télégestion de l'éclairage public, la gestion des déchets, la supervision énergétique et la qualité d'air intérieur des bâtiments ainsi que la télérelève des compteurs d'eau potable. Ainsi, elle permet aux utilisateurs de procéder à la télérelève et à la gestion des fuites sur le réseau d'eau potable. Ce qui évite aux opérateurs de devoir relever manuellement les index de compteurs d'eau et leur permet d'adopter une gestion plus fine des problématiques réseaux (fuites et consommations anormales). Elle permet aussi la détection, en temps réel, des niveaux de remplissage par l'installation de capteurs sur les Points d'apport volontaires (PAV) de déchets (recyclables, verre), dans le but d'optimiser les circuits de collectes et le service rendu en adaptant la localisation de certains PAV, notamment.

« La maîtrise des énergies et celle de la qualité de l'air dans les bâtiments publics sont deux autres domaines imbriqués qui permettent de remonter des données sur la consommation des fluides (électricité, eau et gaz), afin de détecter les fuites éventuelles et de mettre en évidence les sur-consommations de chauffage, d'éclairage, etc. Par la même occasion, ces relevés permettent de vérifier différents paramètres entrants en compte dans la qualité de l'air intérieur (occupation, ensoleillement, température, hygrométrie, CO2 et autres composés organiques volatiles) et de déclencher les alertes opportunes. En croisant ces données, on obtient le profil du bâtiment et son potentiel en matière d'économie d'énergie », précise Romain Fourny, responsable du projet.

Vient enfin la télégestion des équipements d'éclairage public qui facilite la détection des pannes (maintenance corrective) et affine l'analyse des temps de fonctionnement (maintenance préventive). Les relevés permettent alors d'orchestrer la programmation des équipements à distance et de réduire la consommation en éclairage de certaines zones.

Le portail de supervision sur-mesure, dont l'accès est réservé au personnel des communes et des communautés de communes du SDEF, permet de consulter les données récoltées par les capteurs selon le profil métier de l'utilisateur et son périmètre géographique.

Il permet aussi le pilotage à distance des équipements connectés.

« À court terme, les problématiques liées au stationnement vont être implémentées sur la plateforme multiservices, afin de permettre l'identification des places disponibles, mais aussi la gestion intelligente du taux d'occupation et du rythme de rotation. Le SDEF a également voulu ajouter un service collaboratif citoyen dédié à la communication citoyenne dans le respect du RGPD », poursuit Romain Fourny.

Résolument évolutive et transversale, la plateforme numérique multiservices proposée par Eiffage Énergie Systèmes s'adapte à un très large panel de besoins exprimés et garantit à chacun de nos clients la souveraineté de ses données. Cette boîte à outils globale permet aux villes moyennes, comme aux territoires ruraux, de bénéficier de services de pointe sécurisés pour imaginer les usages de demain (rationalisation de la consommation d'eau grâce à une gestion plus fine de l'arrosage, par exemple). Agile, innovante et parfaitement en phase avec les évolutions technologiques, cette solution sur-mesure s'adresse également à nos clients tertiaires et industriels, soucieux, eux aussi, d'améliorer leur efficience énergétique.

© Gaël Arnaud