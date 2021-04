Opération Cadran Solaire : l'économie circulaire au cœur de la déconstruction

Pour la partie Déconstruction/Démolition du projet, l'Établissement public foncier local (EPFL) du Dauphiné, accompagné par Kern Ingénierie et Na Architecture, a fait appel à nos équipes, en cotraitance avec Eco'Mat38, lesquelles ont pris le pari de sauver quelque 900 tonnes d'équipements et de mobiliers. Au programme de ce chantier innovant, on note donc la dépose sélective méthodique des éléments de second œuvre (armoires, radiateurs, lavabos…) en vue de leur réemploi, et le recensement des matériaux récupérables (pierres, charpentes et tuiles…) pour le futur aménagement du site. Sans oublier les bétons de démolition, qui seront concassés in situ.

Pour développer le modèle d'économie circulaire de ce projet, une « Batitec » éphémère - une première dans la région - permettant la vente de matériaux, ameublement, équipements de second œuvre a été créée.

Ouverte depuis le 6 mars jusqu'au 17 juillet, les vendredis de 13 h à 17 h et samedis de 9 h à 17 h, elle propose la vente aux particuliers et aux professionnels, de plus d'une centaine de produits issus de la déconstruction. Un catalogue en ligne est disponible pour vos réservations.



Précisons que le futur quartier du Cadran Solaire, aménagé par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec l'EPFL du Dauphiné, l'université de Grenoble Alpes et le Crous Grenoble Alpes, a été lauréat de l'Ademe en 2017 dans la catégorie « Urbanisme et Économie circulaire ». Il va métamorphoser un site militaire de 3 hectares, en quartier mêlant logements, services et équipements de recherche, et offrant des espaces publics autour d'un grand parc urbain.



Lien du catalogue : https://fr.calameo.com/read/006547257edcaeede5fc7