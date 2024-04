Eiger BioPharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique à vocation commerciale qui se concentre sur le développement de thérapies pour le virus de l'hépatite delta (VHD) et d'autres maladies rares graves. La plateforme Eiger HDV comprend deux thérapies en phase III qui ciblent des processus critiques de l'hôte impliqués dans la réplication virale. Ses produits candidats cliniques comprennent le lonafarnib (LNF) pour le VHD, le peginterféron lambda (lambda) pour le VHD et le Covid-19, l'Avexitide pour l'hyperinsulinisme congénital (HI) et l'Avexitide pour l'hypoglycémie post-bariatrique (PBH). Zokinvy (lonafarnib) est son produit approuvé pour le syndrome de la progeria de Hutchinson-Gilford (HGPS) et les laminopathies progéroïdes avec déficit de transformation (PL). Le LNF est un inhibiteur de la farnésylation biodisponible par voie orale qui fait l'objet d'un essai clinique de phase III pour le traitement de l'infection par le VHD. Lambda est son deuxième programme en développement clinique pour la VHD et Covid-19, qui est en phase III. Zokinvy est utilisé pour réduire le risque de mortalité chez les patients atteints de SHGP et pour traiter la PL déficiente en traitement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale