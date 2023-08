Le conseil d'administration d'Eiko LifeSciences Limited, lors de sa réunion du 12 août 2023, a notamment examiné et approuvé la nomination de Mme Nilima A. Burghate (ICSI Membership No. ACS 66117) en tant que nouvelle "Company Secretary and Compliance Officer" conformément à l'article 203 de la Companies Act, 2013 et au règlement 6(1) du Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, avec effet immédiat. Formation : Secrétaire d'entreprise (ICSI), L.L.B., Bachelor of Management Studies (B.M.S.) Bref profil : Mme Nilima A. Burghate est membre associée de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (ICSI).

Elle possède une bonne expérience en matière de conformité des entités privées et cotées en bourse. Elle possède des connaissances et une expertise en matière de services juridiques et de secrétariat d'entreprise.