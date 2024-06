Einhell Germany AG, anciennement Hans Einhell Aktiengesellschaft, est une société allemande qui fabrique et commercialise des outils manuels, électroniques et à essence, des accessoires pour outils électriques, des produits en métal et en plastique pour le bricolage, le jardinage et les loisirs, ainsi que des produits de climatisation et de chauffage. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les outils et le jardin et les loisirs : Outils et Jardin et Loisirs. Le secteur des outils comprend les outils à main électroniques, les outils stationnaires et les accessoires. Le segment "Jardin et loisirs" comprend les domaines de la technologie du jardin et de l'eau, ainsi que de la technologie du refroidissement et du chauffage.