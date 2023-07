Eisai Co., Ltd. et Biogen Inc. ont annoncé que les résultats d'une analyse détaillée de l'étude de phase 3 Clarity AD ont démontré que le traitement par lecanemab-irmb (nom générique, nom de marque américain : LEQEMBI®) a montré des réductions de la pathologie de la bêta-amyloïde (Aß) et des changements de biomarqueurs en aval. Cette analyse, ainsi que les dernières découvertes sur la formulation sous-cutanée (SC) du lécanemab actuellement en cours de développement, ont été présentées lors de la conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC) 2023. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation traditionnelle à LEQEMBI pour le traitement de la maladie d'Alzheimer (MA) le 6 juillet 2023.

Clarity AD était une étude de confirmation globale de phase 3 contrôlée par placebo, en double aveugle, en groupes parallèles et randomisée, menée auprès de 1 795 personnes atteintes de la MA à un stade précoce (groupe lécanemab : 10 mg/kg de traitement IV bihebdomadaire : 898, groupe placebo : 897). Lecanemab a atteint le critère d'évaluation principal (changement par rapport à l'état initial à 18 mois sur l'échelle cognitive et fonctionnelle globale, Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes [CDR-SB]) et tous les critères d'évaluation secondaires clés avec des résultats statistiquement significatifs. En novembre 2022, les résultats de l'étude Clarity AD ont été présentés à la conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) et publiés simultanément dans la revue médicale à comité de lecture The New England Journal of Medicine.

Lecanemab : Réduction de l'amyloïde et modification des biomarqueurs en aval : Outre le critère d'évaluation secondaire clé de l'effet du lécanémab sur l'accumulation d'amyloïde dans le cerveau, mesurée par tomographie par émission de positons (TEP) de l'amyloïde, l'étude Clarity AD a également mesuré de multiples biomarqueurs A/T/N+ (amyloïde, tau, neurodégénérescence) impliqués dans la physiopathologie de la MA, tels que l'amyloïde (Aß1-42 dans le LCR, rapport Aß42/40 dans le plasma), la protéine tau (p-Tau181 dans le liquide céphalo-rachidien [LCR] et le plasma), la neurodégénérescence (tau total [t-tau] dans le LCR et neurofilament léger [NfL] dans le LCR et le plasma), l'activation des astrocytes (plasma GFAP : glial fibrillary acidic protein) et un dysfonctionnement synaptique (neurogranine dans le LCR). Une augmentation du rapport Aß42/40 plasmatique a été observée avec le lécanemab par rapport au placebo (changement moyen ajusté par rapport à la ligne de base pour le lécanemab : 0,008, placebo : 0,001, p < 0,0001). Une réduction du plasma p-Tau181 a été observée avec le lécanemab par rapport au placebo (changement moyen ajusté par rapport aux valeurs initiales pour le lécanemab : -0,575 pg/ml, placebo : 0,201 pg/ml, p < 0,0001).

Les autres biomarqueurs se sont également améliorés après le traitement par lecanemab. Ces résultats suggèrent que le lécanemab a un impact sur les biomarqueurs A/T/N+ impliqués dans la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et exerce des effets biologiques qui démontrent un ralentissement de la progression de la maladie. Les caractéristiques de base et les premiers résultats de la sous-étude TEP tau de Clarity AD ont été présentés.

L'administration de lécanémab a ralenti l'accumulation de la pathologie tau dans le lobe temporal. De plus, l'administration de lécanemab a montré un effet clinique dans la population globale de la sous-étude TEP tau, et une taille d'effet importante a été observée dans la population à faible taux de tau* définie dans cette présentation, qui représente la phase précoce de la MA.