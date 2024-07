Eisai Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques (87,7%) : médicaments prescrits sous ordonnance, produits de santé, etc. ; - autres (12,3%) : additifs alimentaires, produits chimiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (46,2%), Europe (19,5%), Amériques (15,5%), Chine (10,3%) et autres (8,4%).