Les actions du fabricant japonais de médicaments Eisai baissent suite à l'annonce d'un décès dans le cadre d'un essai sur la maladie d'Alzheimer.

L'hémorragie s'est produite après que la femme, qui recevait le médicament expérimental développé par Eisai et son partenaire américain Biogen Inc, a subi un accident vasculaire cérébral et a reçu un médicament connu sous le nom d'activateur tissulaire du plasminogène (tPA) pour éliminer les caillots sanguins, a rapporté la revue Science.org dimanche.

Certains analystes ont déclaré qu'il n'était pas clair si l'utilisation du médicament, le lécanemab, augmentait le risque de saignement, et ont mis en garde contre l'utilisation d'anticoagulants avec le médicament.

"Nous pensons que l'interprétation selon laquelle le lécanemab est le facteur causal est agressive. Ce patient est clairement entré en crise après l'administration de tPA", a déclaré Brian Skorney, analyste chez Baird, dans une note.

Il s'agit du deuxième rapport médiatique d'un décès parmi les patients qui étaient inscrits à l'essai du lécanemab. Un homme de 80 ans qui recevait un anticoagulant est mort en juin, selon un rapport du journal de la santé STAT de fin octobre.

Eisai a déclaré dans un communiqué lundi que toutes les informations de sécurité disponibles indiquent que le traitement par lecanemab n'est pas associé à un risque accru de décès dans l'ensemble. Elle a précisé qu'elle ne pouvait fournir aucune information sur des patients spécifiques "afin de protéger la vie privée des patients".

Les actions d'Eisai ont baissé de 6,2% à 8 988 yens mardi, menant les baisses de l'indice de référence Nikkei, qui a clôturé en baisse de 0,5%. Les actions de Biogen ont chuté de 4,3 % lundi.

Biogen et Eisai devraient présenter les données détaillées des résultats de leurs études de stade avancé plus tard dans la journée.

Les sociétés ont déclaré en septembre que le lécanemab ralentissait le déclin cognitif et fonctionnel dans un vaste essai mené auprès de patients aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer.

(Cette histoire a été officiellement corrigée pour changer la publication de Science à Science.org dans le paragraphe 2)