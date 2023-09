EJF Investments Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Jersey. La société cherche à générer des rendements attractifs ajustés au risque pour ses actionnaires en investissant, par l'intermédiaire de sa filiale, EJF Investments Holdings Limited, dans des opportunités créées par les changements réglementaires et structurels ayant un impact sur le secteur des services financiers. Ces opportunités devraient inclure des dettes structurées et des actions, des prêts, des obligations, des actions préférentielles, des obligations convertibles, des titres de créance dans le domaine des technologies financières et des actions privées, à la fois en espèces et en format synthétique, émis par des entités domiciliées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement en poursuivant une politique d'investissement dans un portefeuille diversifié d'investissements issus de l'évolution du paysage des services financiers, principalement par le biais de la rétention des risques et d'investissements connexes, ainsi que d'investissements dans des financements spécialisés. EJF Capital LLC est le conseiller en investissement de la société.