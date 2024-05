EKF Diagnostics Holdings plc est une société de diagnostic basée au Royaume-Uni. La société se consacre aux tests sur le lieu de soins, aux tests en laboratoire central, à la fabrication d'enzymes et à la fourniture de services de fabrication en sous-traitance à l'industrie des soins de santé. Sa principale activité est le développement, la fabrication et la fourniture de produits sur le marché du diagnostic in vitro. Ses analyseurs au point d'intervention sont conçus pour être utilisés dans les cabinets médicaux, les cliniques, les banques de sang, les hôpitaux et les laboratoires privés afin de fournir des résultats. Ses sciences de la vie sont spécialisées dans la production d'enzymes et de produits contractuels sur mesure destinés aux diagnostics médicaux, aux produits pharmaceutiques et à l'industrie. Ses installations de sciences de la vie sont basées sur deux sites dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa division des laboratoires centraux fabrique une gamme de réactifs destinés aux laboratoires hospitaliers. Son activité de fabrication sous contrat fournit des services spécialisés aux industries du diagnostic et des soins de santé pour la production de kits personnalisés.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés