EKF Diagnostics annonce des résultats conformes aux attentes

EKF Diagnostics Holdings PLC - société de diagnostic basée à Penarth, au Pays de Galles - Le président Julian Baines note une série de résultats "encourageants" pour 2022 dans sa déclaration d'assemblée générale annuelle, avec un chiffre d'affaires conforme aux attentes du marché grâce à une croissance "forte" dans ses activités de Point of Care et de Sciences de la vie. Il ajoute que les résultats du premier trimestre 2023 ont également été conformes aux attentes. Elle déclare qu'avec la contribution attendue de l'augmentation de sa capacité en sciences de la vie au cours du second semestre de l'année, elle s'attend à ce que sa performance financière soit davantage pondérée par la seconde moitié en 2023 qu'elle ne l'a été par le passé. Elle s'attend à ce que la croissance continue de son modèle de consommables "rasoir, lame de rasoir" dans les points de soins contribue à la dynamique positive."

Cours actuel de l'action : 24,70 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

