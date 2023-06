EKF Diagnostics annonce les progrès de son fermenteur enzymatique

EKF Diagnostics Holdings PLC - société de diagnostic basée à Penarth, au Pays de Galles - annonce que le nouveau fermenteur enzymatique de 14 500 litres de sa division Sciences de la vie a passé avec succès les tests d'acceptation en usine. Il s'agit du plus grand fermenteur de son programme d'expansion des capacités. Le fermenteur devrait être livré en juin et son installation sera achevée au troisième trimestre 2023. Ajoute que les processus de validation ont commencé pour les nouveaux fermenteurs de 65L, 300L, 1 500L et 3 000L sur son site de South Bend dans l'Indiana.

Julian Baines, président exécutif, déclare : "Nous sommes ravis de constater que nous continuons à progresser dans nos plans d'expansion des capacités. Nous restons sur la bonne voie pour que toutes nos nouvelles capacités de fermentation à South Bend soient installées et validées vers la fin du troisième trimestre 2023, tous les fermenteurs sauf le plus grand devenant opérationnels au cours de l'été."

Cours actuel de l'action : 36,20 pence, en baisse de 2,2 % mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 7,7

