EKF Diagnostics restructure sa direction et s'éloigne de Covid.

(Alliance News) - EKF Diagnostics Holdings PLC a déclaré lundi qu'elle prévoyait que ses bénéfices pour 2022 seraient inférieurs aux attentes du marché, car elle s'éloigne de Covid-19, et a également annoncé que son directeur général et son président quittaient leurs fonctions.

Le fabricant de diagnostics et de tests de laboratoire central basé à Cardiff a déclaré que le PDG Mike Salter cédera son poste mais continuera à faire partie de l'équipe de direction de la société. Le président Christopher Mills se retire également de son rôle mais reste en tant que directeur non exécutif.

Pour diriger la société pendant qu'elle cherche un nouveau PDG, EKF a promu le vice-président Julian Baines au poste de président exécutif, avec effet immédiat.

Pour se concentrer sur son nouveau rôle au sein d'EKF, M. Baines quittera son poste de président et le conseil d'administration du fournisseur de plateformes de santé numérique Trellus Health PLC, basé à New York, qui a annoncé lundi avoir nommé le directeur indépendant principal Daniel Mahony au poste de président non exécutif avec effet immédiat.

Notant les résultats anticipés pour 2022 qu'elle prévoit de publier fin mars, EKF a déclaré que "la transition vers des revenus non-Covid à la fois dans la fabrication en sous-traitance et les tests de laboratoire progresse, mais prend plus de temps que prévu initialement."

EKF Diagnostics s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit légèrement inférieur aux attentes du marché en raison de la sous-performance de la fabrication à façon et des tests de laboratoire. Au 31 décembre, la trésorerie du groupe, hors emprunts nets, était inférieure de 42 % à 11,4 millions de GBP, contre 19,6 millions de GBP un an plus tôt. La baisse des liquidités reflète "les investissements planifiés effectués au cours de l'année, y compris les dépenses d'investissement importantes pour augmenter la capacité de fermentation enzymatique de la société aux États-Unis", a déclaré EKF.

Entre-temps, EKF a noté que ses liquidités en Russie au 31 décembre ont bondi de 85 % pour atteindre 2,4 millions de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling un an plus tôt, car les sanctions internationales contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine signifient qu'EKF ne peut pas verser de dividendes en espèces de sa filiale à 60 % dans ce pays.

Pour 2022, EKF a noté qu'elle "reconnaîtra d'importants coûts exceptionnels, mais cela conduira à des bases plus solides et plus claires pour 2023."

Pour l'avenir, EKF a déclaré qu'elle s'attendait à bénéficier d'une réduction des coûts en 2023 dans le cadre des mesures de restructuration et d'efficacité opérationnelle mises en œuvre.

Les actions d'EKF Diagnostics étaient en baisse de 18% à 32,23 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions de Trellus Health ont chuté de 5,9% à 8,00 pence chacune.

