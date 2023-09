EKI Energy Services Limited est une société basée en Inde, qui est un fournisseur de services mondiaux de premier plan. La société est engagée dans le changement climatique, le conseil et la fixation du carbone, ainsi que dans les services aux entreprises. Son objectif est de réhabiliter la Terre vers une économie mondiale à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique. Elle travaille pour la planète afin de produire des résultats et des réponses. La société fournit des services aux clients dans les domaines du conseil en matière de changement climatique, de la fixation du carbone, du conseil aux entreprises et des services de formation. Elle propose des services de neutralité carbone pour toute une série de projets tels que la biométhanisation, l'énergie renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique, biomasse et géothermique), la gestion des déchets, y compris les terres, la formation de compost, l'efficacité énergétique, les fourneaux et la purification de l'eau. La société fournit des solutions de bout en bout entièrement intégrées pour permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.

Secteur Services et équipements environnementaux