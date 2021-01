EKINOPS : et Nexicom Systems signent un accord de distribution pour le Canada

Nexicom Systems est un distributeur à valeur ajoutée de solutions de télécommunications et de services à haut débit basé à Peterborough, en Ontario. Nexicom systems est l'un des distributeurs les plus importants et expérimentés du pays. Il répond notamment aux besoins de connectivité des opérateurs et fournisseurs de services de petite et moyenne taille.

Grâce à ce nouveau partenariat commercial, Nexicom Systems est désormais en mesure de proposer le portefeuille EKINOPS de solutions de transport optique, ouvertes et entièrement interopérables, et d'accès, tout en bénéficiant d'un support commercial, marketing et technique.

Commentant ce partenariat, Mike Kay, Manager chez Nexicom Systems, déclare : « Avec ce nouveau partenariat, nous sommes en mesure d'apporter à nos clients deux nouvelles offres de produits ayant fait leur preuve sur le marché : d'une part la technologie d'Accès avec le SD-WAN, la virtualisation et les plateformes de routage et d'autre part le Transport optique avec le DWDM (multiplexage en longueur d'onde dense). L'approche totalement ouverte et interopérable d'EKINOPS nous offre l'opportunité de mettre sur le marché des solutions performantes et hautement évolutives, non seulement à faible consommation d'énergie, mais également faciles à installer et à maintenir. »

« Notre partenariat avec Nexicom Systems marque une nouvelle étape pour notre croissance en Amérique du Nord », commente Kevin Antill, vice-président des ventes EKINOPS pour l'Amérique du Nord. « L'offre d'EKINOPS permet à Nexicom Systems de répondre rapidement et facilement aux besoins techniques et budgétaires de sa clientèle. Nous sommes impatients d'éprouver notre collaboration avec Nexicom Systems pour promouvoir l'adoption des technologies EKINOPS à travers le Canada. »

Nexicom Systems complétera les gammes d'accès et de produits optiques d'EKINOPS par des services techniques s'appuyant sur sa propre expertise du secteur des PME pour aider les fournisseurs de services à concevoir et mettre en œuvre des solutions optimales pour leurs clients.