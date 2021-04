EKINOPS : LCM reste à l'Achat

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 8,60 euros sur Ekinops après l'annonce des revenus du premier trimestre. "Le groupe réalise ainsi une solide entame d’exercice, plutôt rassurante et au-dessus de nos attentes" , commente le broker. Ce dernier se dit conforté « par cette solide publication trimestrielle et par le fait que le management se montre également rassurant sur le front de ses approvisionnements en composants, jugeant que la situation ne soulève pas d’inquiétude majeure ».