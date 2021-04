EKINOPS : choisi par le canadien Telus pour pour fournir des fonctions d'accès virtualisées

Ekinops, spécialiste du transport optique, de l'accès réseau et de la virtualisation, a annoncé avoir été choisi par l'opérateur de télécommunication canadien Telus pour déployer la virtualisation de fonctions réseau et des capacités de réseaux d'accès définis par logiciel de nouvelle génération (SDN, Software-defined networks) afin d'améliorer son réseau. Telus a choisi le ONE2501, de marque OneAccess, qui offre une approche " tout en un ".



Le ONE2501 est basé sur OneOS6, la solution logicielle modulaire permettant d'activer à distance et à la demande une gamme complète de services logiciels intégrés, dotant TELUS d'un routeur de données multiservices entreprise prêt pour le SD-WAN et de classe opérateur.