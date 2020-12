EKINOPS : signe un partenariat avec LiveAction dans la gestion des performances de réseaux

Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs télécoms et aux entreprises, et LiveAction, un fournisseur spécialisé dans l'analyse et la gestion des performances de réseaux, ont annoncé l'intégration de leurs technologies respectives pour fournir aux opérateurs des analyses avancées de performances de leurs réseaux en temps réel et des services à valeur ajoutée via une solution combinée.



Cette solution associe les équipements de routage pour entreprises d'Ekinops à l'outil LiveSP de LiveAction pour offrir une vue d'ensemble des performances du réseau et des applications. La solution intégrée permet aux opérateurs de créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques basés sur la reconnaissance des applications.



Adapté aux besoins des opérateurs, LiveSP de LiveAction recueille des métriques à partir des périphériques réseau et rapporte des informations précieuses aux utilisateurs finaux, sur leurs performances réseau et leurs applications. Les plateformes intelligentes d'accès de marque OneAccess d'Ekinops et leur logiciel OneOS6 intégré peuvent ainsi facilement activer des services sophistiqués tels que les pare-feu, le SD-WAN (pour l'interconnexion de sites) et le SBC (pour la voix), tout en fournissant des mesures de performances associées.