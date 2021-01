EKINOPS : soutient l'initiative européenne CELTIC EMBRACE - Obtention d'une subvention de 0,6 M

Le projet rassemble les principaux acteurs de l'univers des réseaux à travers toute l'Europe. EKINOPS collabore étroitement avec Orange (leader du projet) pour développer des innovations qui devraient permettre de transporter plus de 100 Tbps (térabits par secondes) sur plusieurs centaines de kilomètres sur une seule fibre. L'objectif d'EMBRACE est de fournir une capacité sans précédent aux réseaux optiques existants pour des applications allant du métro à la longue distance. Le projet vise ainsi à aider les opérateurs à tirer le meilleur parti de leur infrastructure fibre existante pour maximiser leur retour sur investissement, prolonger la durée de vie de la fibre et faire face à une demande en constante évolution.

« Avec le déploiement de la 5G et du réseau optique à haut débit, la pression sur les actifs de fibre existants est énorme. Ce projet répond au besoin croissant d'une solution de transport optique plus économique et plus agile et s'aligne parfaitement sur l'un des principes fondamentaux d'EKINOPS : permettre aux opérateurs d'extraire le maximum de capacité de leurs équipements existants », commente Vincent Munière, Directeur de la technologie & de la R&D chez Ekinops.

« Le fait d'être sélectionné pour soutenir ce projet d'envergure mondiale témoigne de l'engagement de longue date d'EKINOPS en matière de R&D et d'innovation. Nous voulons placer la barre très haut dans ce nouveau domaine et nous avons hâte de débuter cette collaboration », ajoute Vincent Munière.

Le projet EMBRACE fournira une solution de backhaul fiable et rentable pour les systèmes 5G nouvellement lancés et devrait ajouter une bande passante exploitable au-delà de 300 nm. EMBRACE débutera au début de 2021 et devrait durer trois ans.

EMBRACE est financé par Bpifrance et la région Bretagne avec Lannion Trégor Communauté dans le cadre du programme PSPC-Régions, et parrainé par Eureka CELTIC, Pôle de Compétitivité « Images & Réseaux », Pôle de Compétitivité « ALPHA Route de Lasers et des Hyperfréquences ».