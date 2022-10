Ekinops : A suivre aujourd'hui

Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, a publié son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2022. Le CA consolidé ressort à 32,8 millions d'euros, en croissance dynamique de 36% par rapport à l'an passé. La croissance de toutes les lignes d'activité du groupe est soutenue, à l'instar des ventes des solutions d'Accès qui progressent de 26% sur neuf mois.



Le chiffre d'affaires généré par les ventes de Logiciels & Services a progressé de 32% par rapport à l'exercice précédent, représentant ainsi 14% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2022.



Côté perspectives, Ekinops relève son objectif de croissance et confirme ses objectifs de marge brute et d'Ebitda pour l'exercice 2022 :une croissance organique désormais attendue à plus de 20%, contre 15% relevé fin juillet et 12% visé initialement, une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%.