Ekinops : Activité solide au 4ème trimestre 2020, dans le haut de la fourchette visée - Chiffre d'affaires annuel stable à 93 M

Progression de +2% de l'activité au 4ème trimestre 2020 à taux de change constants

Au 4ème trimestre de son exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'EKINOPS s'est établi à 25,3 M€,

en recul limité de -1,0% (contre 25,6 M€ au 4ème trimestre 2019 en croissance de +20,7%).

Fort d'une activité globalement solide sur la fin de l'année en dépit du durcissement de la situation sanitaire au cours des derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice s'est ainsi établi dans le haut de la fourchette visée début octobre (chiffre d'affaires trimestriel compris entre 22 M€ et 26 M€). A taux de change constants, le groupe renoue avec la croissance au 4ème trimestre 2020 avec une activité en hausse de +2%.

A l'issue de l'exercice 2020, EKINOPS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 92,8 M€, en léger repli de

-0,8%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires annuel affiche une légère progression de +0,2% sur l'exercice.

EKINOPS a globalement très bien résisté durant l'année 2020 dans un contexte perturbé, avec notamment une dynamique favorable sur les principaux axes stratégiques. Le marché du transport optique a bénéficié de l'apport des solutions OTN qui ont servi de catalyseurs sur les ventes de produits WDM. Sur le marché de l'accès, les ventes de routeurs « mid-range » à forte valeur ajoutée et générant de plus fortes marges ont doublé en 2020. La société a remporté de nouveaux contrats et de nouveaux clients sur les marchés de la virtualisation et du SD-WAN, segments prometteurs pour 2021 et les années suivantes.

Progression de +9,0% en France en 2020, stabilité en Amérique du Nord

En 2020, les perturbations de l'activité liées à la pandémie et ses conséquences économiques ont été plus ou moins marquées selon les zones géographiques. La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 63% en 2020 (vs. 67% sur l'ensemble de l'exercice 2019).

En France, marché majeur pour Ekinops, l'activité est demeurée solide avec une croissance annuelle très encourageante de +9,0% en 2020. La France totalise 37% de l'activité du groupe l'an dernier (vs. 33% en 2019).

L'Asie - Pacifique a été la zone la plus impactée par le contexte sanitaire et les mesures de confinement. Elle s'est inscrite en recul annuel de -24% et a représenté 9% de l'activité du groupe en 2020 (vs. 12% en 2019). L'amélioration progressive de la situation sanitaire dans les prochains mois et le partenariat de distribution conclu avec VExpress pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande devraient contribuer au rebond attendu en 2021 pour cette zone.

Après un début d'année solide, la zone Amérique du Nord a plus pâti de la crise sanitaire au 2nd semestre. L'activité est finalement demeurée stable en 2020 sur cette zone (+0,1%), et en croissance de +2,8% à taux de change constants ce qui constitue une bonne performance au regard du contexte. Elle représente 17% de l'activité du groupe en 2020 (inchangé vs. 2019).

A l'inverse, la zone EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique) a été plus pénalisée par la crise sanitaire au 1er semestre (-9,1%), avant de renouer avec la croissance dès le 2nd semestre (+7,5%). Au final, les ventes se sont inscrites en recul limité de -2,4% sur cette zone en 2020 (-0,3% à taux de change constants), totalisant 37% du chiffre d'affaires du groupe en 2020 (vs. 38% en 2019).

Marge brute dans le haut de la fourchette et bonne résistance de la rentabilité en 2020

Au regard de la solide performance au 4ème trimestre, EKINOPS est conforté vis-à-vis de son objectif annuel de marge brute, avec un taux qui devrait s'établir dans le haut de la fourchette normative 50% - 55% visée.

La maîtrise de la structure de coûts tout au long de l'exercice, sans que la société n'ait eu besoin de mettre en œuvre des dispositifs d'activité partielle, va contribuer à une bonne résistance de la rentabilité (marge d'EBITDA) sur l'ensemble de l'exercice 2020.

EKINOPS fera part de ses objectifs 2021 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, le 3 mars prochain.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, commente :

« En réalisant un chiffre d'affaires stable au global en 2020, EKINOPS a réalisé une excellente performance relative au regard de son marché, ce qui témoigne une nouvelle fois de la qualité des équipes du groupe.

Malgré un contexte de marché perturbé, nous avons enregistré en 2020 des succès commerciaux majeurs sur nos nouvelles offres, notamment en matière de virtualisation, de SD-WAN ou de réseaux OTN. Ces offres, auxquelles il convient aussi d'ajouter les premiers développements commerciaux sur la 5G à compter de 2021, contribueront à amplifier la dynamique de croissance, au fur et à mesure que les effets de la crise sanitaire s'estomperont. »

Agenda financier 2021

Date Publication Mercredi 3 mars 2021 Résultats annuels 2020 Lundi 12 avril 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Jeudi 27 mai 2021 Assemblée générale Lundi 12 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 Jeudi 29 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 Mardi 12 octobre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Mercredi 12 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mardi 8 mars 2022 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.