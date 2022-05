Ekinops : Avis de convocation à l'assemblée générale mixte du 25 mai 2022

Avis de convocation

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022

ENTRETIEN AVEC DIDIER BRÉDY

Président-Directeur Général

En 2021, Ekinops a dépassé, pour la première fois de son histoire, le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires. Que retenez-vous de cette performance ?

2021 est une nouvelle année de records pour Ekinops : avec quatre trimestres consécutifs de croissance organique à deux chiffres, nous avons pour la première fois dépassé le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires sur un exercice. Avec une croissance organique de 12%, nous avons pleinement atteint notre objectif de progression à deux chiffres de l'activité.

Si toutes nos lignes business sont en croissance en 2021, il convient toutefois de noter le bond des produits de Transport optique, à la fois en Amérique du Nord et en EMEA. Lors du rachat de la technologie OTN (Optical Transport Network) en 2019, nous nous étions fixés un objectif de triplement des ventes de produits de Transport optique d'ici à 5 ans. En un peu plus de deux ans, nous avons déjà doublé ces ventes, et nous sommes aujourd'hui en avance sur cet objectif.

Le fort développement des activités logiciels et services, qui ont progressé de 60% en 2021, constitue un autre motif de satisfaction. Ces activités, qui pèsent désormais 14% de notre activité contre 10% en 2020, constituent un facteur d'amélioration de notre rentabilité.

Cette croissance dynamique s'accompagne d'une nouvelle forte progression des résultats d'Ekinops, avec un EBITDA en hausse de 19% et un résultat net en croissance de 52%. Quels sont les principaux leviers de cette évolution ?

En premier lieu, il convient de souligner la solidité de notre marge brute en 2021, en dépit d'un contexte de marché complexifié par la crise mondiale d'approvisionnement pour certains composants électroniques. Grâce à la maîtrise de notre chaîne d'approvisionnement et à notre capacité à répercuter sur le prix de vente de nos solutions une partie des tensions tarifaires sur les composants, nous avons réussi à dégager une marge brute de 54,5% de notre chiffre d'affaires, conforme à la fourchette normative visée sur le long terme.

En termes de rentabilité, la hausse maîtrisée de nos charges opérationnelles nous a permis de réaliser une marge d'EBITDA record à 16,9% en 2021.

Nous avons pour autant continué d'investir, avec notamment 25 recrutements, principalement dédiés à la R&D, pour accompagner la poursuite de notre développement.

Au final, notre résultat net, qui avait déjà doublé en 2020, a bondi de 52% en 2021 pour s'établir à près de 5 M€, un niveau record.

Malgré la réalisation d'une croissance externe en fin d'exercice, la situation financière s'est encore renforcée en 2021…

Années après années, Ekinops accroît sa capacité à générer du cash-flow. En 2021, nous avons dégagé un cash-flow opérationnel de 12,5 M€, contre 7,2 M€ un an plus tôt.

En contrepartie, nous avons investi pour un peu plus de 6 M€ en 2021, dont l'acquisition de SixSq, et nous avons également continué de réduire notre dette, avec des emprunts financiers ramenés à 23,8 M€ à fin 2021 contre 31,6 M€ un an plus tôt.

À fin 2021, notre trésorerie disponible s'élevait à 45,4 M€ et Ekinops continuait d'afficher une trésorerie nette largement positive à 21,6 M€, en progression de 3,5 M€ sur un an.

Cette situation financière très solide constitue une véritable force de frappe pour nous permettre de saisir des opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise sur différentes géographies.

Fin 2021, vous avez justement acquis la start-up suisse SixSq. Quel est l'objectif de cette opération ?

À travers l'acquisition de 100% du capital de SixSq, nous souhaitons donner un coup d'accélérateur au développement d'Ekinops dans l'Edge Computing.

SixSq est un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service). Cette start-up suisse apporte une solution ultra-innovante qui permet aux entreprises de tirer parti de la valeur ajoutée de l'Edge Computing, en leur apportant une intelligence de traitement

des données directement sur leurs sites de manière complémentaire au Cloud Computing.

Ekinops accélère donc sa stratégie d'extension de la valeur ajoutée aux opérateurs télécom, à qui nous allons pouvoir proposer une nouvelle manière de monétiser leur présence sur le site de leurs clients entreprises à travers nos routeurs OneOS6. Nous allons mettre l'intelligence artificielle à la portée de toutes entreprises et pour différents cas d'usage, en particulier dans l'IoT (Internet of Things), l'industrie 4.0, le retail intelligent, etc.

Quelles ambitions Ekinops s'est-il fixées pour l'année 2022 ?

Au cours des dernières années, l'ambition d'Ekinops était de délivrer, sur le long terme, une croissance organique à deux chiffres de son activité. Après deux exercices marqués par les soubresauts de la crise sanitaire, et alors que l'horizon de marché tend à s'éclaircir, Ekinops entend aujourd'hui accélérer son développement. Mon ambition pour 2022 est donc de faire mieux qu'en 2021 pour tendre vers 15% de croissance.

Pour atteindre cette ambition, et fort de son portefeuille de solutions leader sur les différents segments de marché, Ekinops entend accélérer son développement commercial et marketing et sa conquête de nouveaux clients en 2022, en mettant notamment l'accent sur le renforcement de ses équipes de vente sur l'ensemble de ses géographies. En parallèle, nous allons intensifier nos investissements et nos recrutements en R&D pour étendre la gamme OTN, renforcée par le lancement de la nouvelle plateforme compacte ETSc et par le partenariat majeur avec Fujitsu en Amérique du Nord, nos solutions SD-WAN et densifier nos compétences de développement logiciel.

En 2022, Ekinops entend ainsi générer une croissance organique plus importante que celle affichée en 2021. En termes de rentabilité, nous nous sommes fixés de réaliser une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%, tenant compte à la fois des impacts de la crise sur les composants électroniques, toujours fortement présente sur les premiers mois de 2022, mais également des investissements humains et technologiques pour préparer notre nouveau cycle de croissance.

Sommaire

1 2 3

ZOOM SUR L'EXERCICE 2021 ........................... 05

ORDRE DU JOUR ...................................................... 08

PROJET DE RÉSOLUTIONS ................................. 10

PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ...................................................................... 33

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE

DE VOTE PAR CORRESPONDANCE ? ........ 37

6 TABLEAUX DES MANDATS

ET FONCTIONS DES MANDATAIRES

SOCIAUX .......................................................................... 38

7 8

RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS

DES CINQ DERNIERS EXERCICES ................. 41

FORMULAIRE DE DEMANDE

D'ENVOI DES DOCUMENTS

ET RENSEIGNEMENTS ........................................... 42

1_Zoom sur l'exercice 2021

1.1_Indicateurs et chiffres clés (au 31/12)

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés établis en normes IFRS pour les besoins du Document d'enregistrement universel 2021.

Chiffre d'affaires

(en M€)

Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations contenues au chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2021.

93,5

-1%

103,6 92,8

+12%

2019

2020

2021

EBITDA(1)

(en M€)

17,6

15,0

+19%

-1%

14,8

2019

2020

Trésorerie nette(2)

(en M€)

2021

+3,5 M€

+4,1 M€

21,6

14,0

2019

2020

2021