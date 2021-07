PARIS, le 16 juillet 2021 - Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021 sur la période du 12 au 15 juillet 2021.

Présentation agrégée par jour et par marché :



Nom de l'émetteur

Code Identifiant de l'émetteur

Jour de le transaction

Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* (En euros)

Code Identifiant Marché

Nombre de transactions Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 12-07-2021 FR0011466069 5 000 7,43 XPAR 29 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 13-07-2021 FR0011466069 4000 7,51 XPAR 11 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 14-07-2021 FR0011466069 5000 7,68 XPAR 16 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 15-07-2021 FR0011466069 7000 7,71 XPAR 28 *Arrondi à deux chiffres après la virgule Total 21 000 7,60

ANNEXES

Détail transaction par transaction :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Qté achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T07:59:19Z FR0011466069 7,360000 216 XPAR OD_6P38nQ3-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T07:59:50Z FR0011466069 7,360000 225 XPAR OD_6P38vQu-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T08:36:29Z FR0011466069 7,340000 419 XPAR OD_6P3I9Yp-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T09:09:45Z FR0011466069 7,410000 50 XPAR OD_6P3QWg8-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T09:17:43Z FR0011466069 7,420000 84 XPAR OD_6P3SX8c-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T09:17:43Z FR0011466069 7,420000 346 XPAR OD_6P3SX8d-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:02:11Z FR0011466069 7,480000 127 XPAR OD_6P3dj6C-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:02:11Z FR0011466069 7,480000 133 XPAR OD_6P3dj6S-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:29:30Z FR0011466069 7,460000 77 XPAR OD_6P3kbV7-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:29:30Z FR0011466069 7,460000 97 XPAR OD_6P3kbV8-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:34:37Z FR0011466069 7,460000 140 XPAR OD_6P3ltFI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T10:37:14Z FR0011466069 7,460000 85 XPAR OD_6P3mYHs-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T11:43:16Z FR0011466069 7,470000 481 XPAR OD_6P43Aw7-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T12:01:04Z FR0011466069 7,470000 75 XPAR OD_6P47eiJ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T12:06:10Z FR0011466069 7,470000 200 XPAR OD_6P48wJi-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T12:24:25Z FR0011466069 7,450000 426 XPAR OD_6P4DXHr-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T13:02:38Z FR0011466069 7,440000 25 XPAR OD_6P4N9ee-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T13:06:01Z FR0011466069 7,440000 388 XPAR OD_6P4O0QZ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T13:55:43Z FR0011466069 7,440000 173 XPAR OD_6P4aWFw-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T13:55:43Z FR0011466069 7,440000 4 XPAR OD_6P4aWFx-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T14:04:59Z FR0011466069 7,430000 321 XPAR OD_6P4cr0k-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T14:04:59Z FR0011466069 7,430000 76 XPAR OD_6P4cr0k-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T14:59:57Z FR0011466069 7,410000 5 XPAR OD_6P4qgkp-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T14:59:57Z FR0011466069 7,410000 8 XPAR OD_6P4qgkq-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T15:04:35Z FR0011466069 7,410000 243 XPAR OD_6P4rrEA-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T15:05:24Z FR0011466069 7,410000 80 XPAR OD_6P4s3zB-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T15:11:07Z FR0011466069 7,420000 7 XPAR OD_6P4tV88-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T15:11:07Z FR0011466069 7,420000 303 XPAR OD_6P4tV89-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-12T15:18:04Z FR0011466069 7,420000 186 XPAR OD_6P4vFif-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T07:14:58Z FR0011466069 7,380000 100 XPAR OD_6P8o9hz-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T07:15:03Z FR0011466069 7,380000 500 XPAR OD_6P8oArk-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T07:15:36Z FR0011466069 7,380000 87 XPAR OD_6P8oJPg-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T07:50:41Z FR0011466069 7,540000 133 XPAR OD_6P8x9Dv-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T07:50:41Z FR0011466069 7,540000 550 XPAR OD_6P8x9Dv-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T09:06:42Z FR0011466069 7,670000 200 XPAR OD_6P9GHfI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T09:36:46Z FR0011466069 7,650000 433 XPAR OD_6P9Nr4Z-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T09:36:48Z FR0011466069 7,650000 400 XPAR OD_6P9NrRZ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T13:17:41Z FR0011466069 7,480000 100 XPAR OD_6PAHTCa-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T14:09:08Z FR0011466069 7,470000 998 XPAR OD_6PAUQLt-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-13T15:01:31Z FR0011466069 7,450000 499 XPAR OD_6PAhbs7-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T07:40:00Z FR0011466069 7,570000 774 XPAR OD_6PEkz36-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T09:02:55Z FR0011466069 7,620000 35 XPAR OD_6PF5rAI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T09:03:46Z FR0011466069 7,620000 250 XPAR OD_6PF64b9-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T09:04:45Z FR0011466069 7,620000 192 XPAR OD_6PF6Jic-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T12:47:18Z FR0011466069 7,670000 270 XPAR OD_6PG0LcD-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:11:42Z FR0011466069 7,670000 200 XPAR OD_6PG6UTG-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:11:42Z FR0011466069 7,670000 1 XPAR OD_6PG6UTH-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:16:24Z FR0011466069 7,700000 752 XPAR OD_6PG7fsx-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:45:20Z FR0011466069 7,730000 95 XPAR OD_6PGExIl-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:45:22Z FR0011466069 7,730000 155 XPAR OD_6PGEy07-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:45:22Z FR0011466069 7,730000 201 XPAR OD_6PGEy08-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:46:22Z FR0011466069 7,730000 49 XPAR OD_6PGFDbu-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:49:02Z FR0011466069 7,730000 250 XPAR OD_6PGFt4J-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T13:49:02Z FR0011466069 7,730000 776 XPAR OD_6PGFt4K-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T14:13:11Z FR0011466069 7,720000 300 XPAR OD_6PGLy6N-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-14T14:15:17Z FR0011466069 7,720000 700 XPAR OD_6PGMUv6-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:19:41Z FR0011466069 7,820000 162 XPAR OD_6PKWONN-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:20:10Z FR0011466069 7,840000 838 XPAR OD_6PKWW3s-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:34:33Z FR0011466069 7,820000 52 XPAR OD_6PKa8c5-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:35:13Z FR0011466069 7,820000 750 XPAR OD_6PKaInI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:35:13Z FR0011466069 7,820000 62 XPAR OD_6PKaInK-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T07:35:15Z FR0011466069 7,820000 136 XPAR OD_6PKaJQu-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:15:36Z FR0011466069 7,740000 165 XPAR OD_6PKkTG6-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:15:36Z FR0011466069 7,740000 200 XPAR OD_6PKkTG7-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:15:40Z FR0011466069 7,740000 607 XPAR OD_6PKkUId-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:17:44Z FR0011466069 7,740000 28 XPAR OD_6PKl0Q9-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:21:46Z FR0011466069 7,700000 350 XPAR OD_6PKm1b7-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:29:24Z FR0011466069 7,700000 650 XPAR OD_6PKnwWI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T08:30:49Z FR0011466069 7,670000 1000 XPAR OD_6PKoIh8-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T09:50:24Z FR0011466069 7,630000 195 XPAR OD_6PL8L4a-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T10:43:57Z FR0011466069 7,590000 100 XPAR OD_6PLLomY-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T10:43:57Z FR0011466069 7,590000 174 XPAR OD_6PLLomZ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T13:21:26Z FR0011466069 7,580000 121 XPAR OD_6PLzStI-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T13:21:26Z FR0011466069 7,580000 397 XPAR OD_6PLzStJ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T13:51:11Z FR0011466069 7,510000 26 XPAR OD_6PM6xK1-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:08:13Z FR0011466069 7,600000 10 XPAR OD_6PMBF1x-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:08:13Z FR0011466069 7,600000 7 XPAR OD_6PMBF1y-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:08:13Z FR0011466069 7,600000 170 XPAR OD_6PMBF1y-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:47:27Z FR0011466069 7,580000 200 XPAR OD_6PML7cD-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:57:59Z FR0011466069 7,610000 10 XPAR OD_6PMNlve-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:57:59Z FR0011466069 7,610000 112 XPAR OD_6PMNlvf-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:57:59Z FR0011466069 7,610000 98 XPAR OD_6PMNlvf-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:57:59Z FR0011466069 7,610000 90 XPAR OD_6PMNlvg-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-15T14:57:59Z FR0011466069 7,610000 290 XPAR OD_6PMNlvg-02

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 727 618

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

