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    EKI   FR0011466069

EKINOPS

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Ekinops : Document AMF CP. 2022DD871513

14/11/2022 | 18:15
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2022DD871513

13 novembre 2022

FR0011466069 - DD154089

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRANCOIS OLLIVIER, Directeur General Adjoint

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EKINOPS

LEI : FR0011466069

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR00114666069

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.0500 Euro

VOLUME : 40 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.0500 Euro

VOLUME : 40 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Ekinops SA published this content on 14 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2022 17:14:03 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 129 M 133 M -
Résultat net 2022 8,50 M 8,78 M -
Tréso. nette 2022 21,4 M 22,1 M -
PER 2022 23,7x
Rendement 2022 -
Capitalisation 187 M 193 M -
VE / CA 2022 1,29x
VE / CA 2023 1,04x
Nbr Employés 466
Flottant 81,7%
Graphique EKINOPS
Durée : Période :
Ekinops : Graphique analyse technique Ekinops | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EKINOPS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 7,16 €
Objectif de cours Moyen 9,87 €
Ecart / Objectif Moyen 37,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Didier Brédy Chairman & Chief Executive Officer
Dmitri Pigoulevski Chief Financial Officer
Vincent Munière Chief Technology Officer
Philippe Moulin Group Chief Operating Officer
Nayla Masaad Khawam Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EKINOPS-7.49%193
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION0.58%4 691
FUJIAN STAR-NET COMMUNICATION CO., LTD.-12.39%1 695
WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-30.76%1 677
ARCADYAN TECHNOLOGY CORPORATION-23.84%688
SERCOMM CORPORATION1.72%617