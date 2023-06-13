Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Ekinops
  6. Actualités
  7. Synthèse
    EKI   FR0011466069

EKINOPS

(EKI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:00 13/06/2023
7.870 EUR   -0.88%
18:19Ekinops : Document AMF CP. 2023DD914739
PU
25/05Ekinops : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 24 mai 2023
PU
24/05Ekinops : Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2023
AT
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Ekinops : Document AMF CP. 2023DD914739

13/06/2023 | 18:19
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD914739

13 juin 2023

FR0011466069 - DD167134

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRANCOIS OLLIVIER, Directeur General Adjoint

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EKINOPS

LEI : FR0011466069

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR00114666069

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.9000 Euro

VOLUME : 30 442.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.9000 Euro

VOLUME : 30 442.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 juin 2023

COMMENTAIRES :

Cession d'option en vue du rachat des options restantes

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Ekinops SA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 16:18:16 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur EKINOPS
18:19Ekinops : Document AMF CP. 2023DD914739
PU
25/05Ekinops : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 24 mai 2023
PU
24/05Ekinops : Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2023
AT
24/05Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 24 mai 2023
AO
24/05EKINOPS : Compte-rendu de l'Assemblée générale
CO
23/05Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 24 mai 2023
AO
23/05Ekinops : SixSq fait évoluer les conditions de vente de Nuvla
AO
23/05Ekinops : SixSq fait évoluer les conditions de vente de Nuvla, sa plateforme d’edge-to-clo..
AT
16/05Small Caps  Les derniers choix des stars de la gestion
ZB
12/05Ekinops : Rapport des commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options ..
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur EKINOPS
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 146 M 157 M -
Résultat net 2023 12,3 M 13,2 M -
Tréso. nette 2023 28,7 M 30,9 M -
PER 2023 18,6x
Rendement 2023 -
Capitalisation 210 M 226 M -
VE / CA 2023 1,24x
VE / CA 2024 1,01x
Nbr Employés 504
Flottant 79,1%
Graphique EKINOPS
Durée : Période :
Ekinops : Graphique analyse technique Ekinops | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EKINOPS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 7,94 €
Objectif de cours Moyen 10,84 €
Ecart / Objectif Moyen 36,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Didier Brédy Chairman & Chief Executive Officer
Dmitri Pigoulevski Chief Financial Officer
Vincent Munière Chief Technology Officer
Philippe Moulin Group Chief Operating Officer
Nayla Masaad Khawam Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EKINOPS-5.48%226
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION48.61%6 317
EXTREME NETWORKS, INC.31.46%3 105
WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.26.63%2 014
FUJIAN STAR-NET COMMUNICATION CO., LTD.13.26%1 801
SHENZHEN PHOENIX TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.75.81%933
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer