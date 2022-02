Ekinops : Ekinops annonce un partenariat commercial avec Fujitsu

Fujitsu intègre la gamme OTN compacte d'Ekinops dans son portefeuille de transport optique

Paris, le 28 février 2022 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, s'associe à Fujitsu, fournisseur majeur de solutions de transformation numérique des réseaux. Fujitsu intégrera les plateformes OTN compactes de nouvelle génération d'Ekinops dans son portefeuille de transport optique 1FINITY™, offrant ainsi aux fournisseurs de services encore plus de choix et de flexibilité dans les solutions de réseaux ouverts.

L'ETSc, la nouvelle plateforme OTN compacte d'Ekinops, offre aux opérateurs une capacité de commutation OTN complète, une évolutivité et un plus grand choix de services. Virtuora®, l'interface logicielle de contrôle et d'orchestration multicouches et multifournisseurs de Fujitsu, assurera une gestion automatisée et transparente de la plateforme Ekinops. A l'évolutivité et la flexibilité de la solution intégrée s'ajoute son caractère compact, qui permet aux fournisseurs de services de gagner en efficacité opérationnelle.

« Le partenariat de Fujitsu avec Ekinops s'inscrit dans la continuité de notre stratégie visant à créer un écosystème ouvert de premier plan pour les fournisseurs de services du monde entier, » déclare Paul Havala, responsable de l'unité optique chez Fujitsu Network Communications, Inc. « Nous sommes fiers d'offrir à nos clients de nouvelles solutions conformes à nos standards élevés de performance, de qualité et de fiabilité . »

« La combinaison de nos produits OTN haute performance intégrés à Virtuora® constitue une solution de nouvelle génération de premier ordre. Les opérateurs nord-américains disposent désormais d'un système flexible, évolutif et à l'épreuve du temps, utilisant une technologie de pointe pour l'exploitation et la gestion , » ajoute Kevin Antill, vice-président groupe, responsable de l'Amérique du Nord chez Ekinops.

Pour en savoir plus, rendez-vous au stand Fujitsu #5325 lors du salon OFC 2022, du 8 au 10 mars à San Diego, USA.

Fiches produit et vidéo à consulter ici.

