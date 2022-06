Ekinops : Ekinops choisi par SPIE ICS et le réseau métropolitain LyRES pour fournir un haut débit ultra sécurisé à 22 établissements universitaires

Paris, le 7 juin 2022 – Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, annonce que sa solution de transport optique Ekinops360 a été intégrée au réseau métropolitain LyRES (Lyon Recherche et Enseignement Supérieur) afin d'offrir des connexions haut-débit ultrasécurisées au personnel administratif, enseignants, chercheurs et étudiants de 22 établissements répartis sur 50 sites interconnectés de la région lyonnaise.

Ekinops a été sélectionné par SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, chargée par LyRES de mettre à niveau son réseau pour répondre aux défis actuels et futurs du développement numérique de ses établissements universitaires et de recherche. Le réseau LyRES étant connecté au réseau national RENATER pour l'enseignement supérieur et la recherche, le maintien de la disponibilité, de la fiabilité et de la sécurité du réseau est crucial.

Grâce aux solutions de la gamme Ekinops360, SPIE ICS a mis en place un nouveau réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) au sein du réseau métropolitain de LyRES, offrant des vitesses moyennes de 100 Gbps (Gigabit par seconde) et des pointes de plusieurs centaines de Gbps dans certaines zones.

Ekinops a été choisi en raison de son expertise et de son vaste portefeuille de technologies de multiplexage et de transport à haut débit. En utilisant les solutions Ekinops360 telles que le transpondeur/muxpondeur 200G FlexRate™ et le système de gestion de réseau (NMS) Celestis, SPIE ICS a pu définir une architecture flexible et évolutive qui garantira une continuité de service lors de la mise en œuvre, tout en fournissant une plateforme évolutive pour répondre à une demande croissante.

"Le réseau LyRES est un nouvel exemple de la manière dont Ekinops est capable de répondre rapidement aux besoins de ses clients", déclare Thierry Varona, directeur des ventes France d'Ekinops. "Nous sommes ravis que LyRES ait choisi SPIE ICS et Ekinops pour son réseau et nous pensons que cela marque le début de futurs engagements dans les technologies françaises."

"La solide compréhension qu'a Ekinops de la manière dont les réseaux critiques doivent être mis à niveau est évidente dans ses solutions de transport optique", ajoute Bogdan Stefanescu, directeur du centre de compétences pour la région Est, SPIE ICS. "La flexibilité et l'évolutivité garanties par leurs technologies nous ont permis d'effectuer une migration fluide vers le nouvel environnement réseau et de fournir des vitesses de réseau considérables à tous les utilisateurs. De plus, Ekinops a également son siège social en France, ce qui procure un avantage opérationnel certain."

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires : Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress. À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 162 922



Plus d'informations sur www.ekinops.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmppYMqcY5jIx55wZJtoapKVnJiTl2SZZWacl5ZsaZaZmWtinJxnbZXGZnBlnW5o

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74892-spie-pr_fr_final.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews