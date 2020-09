Ekinops : Ekinops et ALEF concluent un partenariat de distribution

Paris – 29 septembre 2020 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce la signature d'un nouvel accord de distribution avec ALEF Distribucija ADRIA, qui répondra à la demande croissante de réseaux ouverts et de grande capacité dans la région de l'Adriatique (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie), où Ekinops a remporté un certain nombre de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois.

ALEF Distribucija ADRIA, qui fait partie du groupe ALEF, est un distributeur de solutions TIC (technologies de l'information et de la communication) et de solutions réseaux basé à Belgrade, en Serbie. Le groupe ALEF est l'un des distributeurs les plus importants et les plus puissants d'Europe de l'Est.

ALEF Distribucija ADRIA a rejoint le programme Ekinops Channel Partner Program (ECPP), dédié aux partenaires revendeurs, et peut désormais offrir le portefeuille complet d'Ekinops comprenant des solutions de transport optique et d'accès, ouvertes et entièrement interopérables, avec l'accompagnement d'Ekinops pour les ventes, le marketing, la communication ainsi que le support technique.

Ce programme est spécifiquement conçu pour aider les partenaires d'Ekinops à se différencier au sein de leur marché, en éliminant les blocages propriétaires imposés par certains fournisseurs et en leur permettant de créer des services compétitifs et rentables adaptés aux besoins de leurs clients. ALEF a été invité à rejoindre ce programme après avoir prouvé ses capacités commerciales et techniques avec les produits Ekinops.

Commentant le partenariat, Milanka Memon, Directrice générale d'ALEF, déclare: « Il y a un besoin généralisé et croissant de services managés et de capacité de réseau augmentée pour répondre à la demande numérique des secteurs résidentiels et des entreprises. La présence établie d'Ekinops sur le marché nous offre une belle opportunité et nous sommes ravis de rejoindre l'ECPP pour promouvoir le portefeuille de produits Ekinops via nos canaux de vente et nos partenaires existants, et également ravis de tirer parti de cette offre pour étendre notre réseau de partenaires dans nos sept pays cibles et au-delà. »

« Nous sommes heureux d'accueillir ALEF au sein de l'ECPP », commente Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC d'Ekinops. « Ekinops offre la combinaison parfaite des technologies et logiciels avancés en matière de réseaux d'accès et de transport optique, permettant de saisir de nouvelles opportunités et de se différencier sur le marché. Nous sommes impatients de travailler avec ALEF pour promouvoir l'adoption de solutions managées dans cette région importante. »

Pour en savoir plus et pour postuler en tant que partenaire de distribution Ekinops, visitez le portail partenaires Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 360 819

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

