Rockville – 1er septembre 2020 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce la signature d'un accord commercial avec Lanner Electronics USA, fournisseur de solutions avancées de « Whitebox » (équipement réseau universel sur sites d'entreprises (uCPE) pour le marché de l'accès (couches 2 et 3 – commutation et routage – des réseaux télécoms). Dans le cadre de ce partenariat, couvrant l'Amérique du Nord et le Mexique, les deux sociétés vont coopérer afin de promouvoir et vendre des solutions conjointes associant les logiciels Ekinops et les plateformes physiques Lanner.

La collaboration s'articule d'abord autour de la plateforme NCA-1515/L-1515 de la gamme Lanner Whitebox Solutions™, dotée du processeur Intel® Atom® C3000, et de la suite logicielle d'Ekinops basée sur le système d'exploitation OneOS6-LIM. Cette solution intégrée permet aux fournisseurs de services de télécommunications d'offrir un large catalogue de services optimisés à partir de fonctions réseaux virtualisées (VNF, Virtual Network Functions). Ces services incluent notamment ceux d'Ekinops, tel SD-WAN Xpress. Ce partenariat permet ainsi un déploiement rapide et simple de solutions certifiées haute performances et multifournisseurs pour les réseaux virtualisés. Les solutions seront disponibles en livraison directe auprès des clients finaux pour le compte des fournisseurs de services en Amérique du Nord et au Mexique.

« L'association des plateformes Lanner avec la suite logicielle Ekinops et des VNFs certifiées offre une flexibilité et un ratio performance/coût inégalés », déclare Kevin Antill, vice-président des ventes EKINOPS pour l'Amérique du Nord. « Cet accord illustre parfaitement l'ADN d'Ekinops : des solutions ouvertes et exemptes des blocages propriétaires de fournisseurs. Avec Lanner, nous avons le bon partenaire pour proposer une offre de qualité opérateur aux fournisseurs de services et aux clients Entreprises d'Amérique du Nord et du Mexique. »

Cette solution offre une architecture simple et rentable qui peut être déployée rapidement et qui permet une meilleure évolutivité. Combinée à une gestion centralisée, elle permet également des réductions de CAPEX (dépenses d'investissement) et d'OPEX (charges opérationnelles).

« Ekinops est un groupe leader dans la fourniture de solutions de connectivité et de solutions logicielles pour les clients entreprise des fournisseurs de services. Avec sa technologie logicielle, Ekinops est un choix naturel pour l'intégration au sein de notre plateforme », déclare Tom Inglese, Directeur des ventes et du développement de Lanner. « L'accord avec Ekinops est une excellente illustration des forces respectives de nos entreprises, mais surtout, il aide les clients à accéder à des solutions virtualisées groupées de haute performance et rentables. »

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 360 819

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

