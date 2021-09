Ekinops : Ekinops obtient la certification Microsoft Teams pour ses solutions SBC

Paris 2 september 2021 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer que sa solution SBC d'entreprise (Session Border Controller/ contrôleur de session), inclus dans le middleware OneOS6, a obtenu la certification Microsoft Direct Routing (routage direct), permettant aux entreprises de bénéficier de l'ensemble des services offerts par la plateforme Microsoft Teams, tout en conservant l'offre téléphonique de l'opérateur télécom de leur choix.

Désormais, les entreprises peuvent bénéficier d'une solution complète qui combine les fonctions d'appels des opérateurs traditionnels et celles fournies par la plateforme Microsoft Teams pour émettre et recevoir des appels téléphoniques d'autres utilisateurs Teams. Une solution qui facilite la mobilité des employés et améliore la productivité de l'entreprise.

Solution éprouvée d'interconnexion des systèmes de communications traditionnels avec les technologies de transmission voix et données basées sur IP de dernière génération, la gamme de SBC Ekinops intègre les fonctionnalités les plus avancées en matière de performance, de sécurité et de qualité de la voix. Ekinops propose une gamme complète de SBC certifiés, pour les entreprises. Elle inclut :

une solution SBC hybride (ONeSBC) qui permet de supporter des appareils analogiques et numériques déjà présents dans l'entreprise tout en fournissant la solution Microsoft Direct Routing ;

une solution virtualisée VNF (ONEvSBC) permettant la dématérialisation de la solution SBC pour un déploiement dans un Cloud public ou privé.

« Dans un contexte où le télétravail connaît une croissance aiguë, Microsoft Teams est devenue une plateforme de collaboration incontournable et stratégique pour les entreprises» souligne Sylvain Quartier, Vice-Président marketing et de la stratégie produit pour l'Accès chez Ekinops. « Nous sommes fiers d'avoir obtenu haut la main la certification Microsoft Direct Routing avec nos solutions SBC. Cette certification élargit le champ d'application de nos solutions et permet à nos clients opérateurs d'enrichir leur offre de services de communications unifiées et de collaboration. »

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

La gamme SBC d'Ekinops est désormais référencée sur le site officiel de Microsoft. https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/direct-routing-border-controllers

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 727 618

