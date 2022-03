PARIS, le 28 mars 2022 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce, dans le cadre du renforcement de sa politique RSE (responsabilité sociétale d'entreprise), la création d'un comité RSE et sa constitution.

Ce comité, composé de trois membres du Conseil d'administration dont le Président - Directeur général d'Ekinops, a pour mission de conseiller la société et d'émettre des recommandations en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, et veillera à ce qu'elle anticipe les enjeux et les opportunités et identifie les risques extra-financiers associés à son activité pour aboutir à une création de valeur durable et responsable. Le Conseil d'administration a ainsi nommé :

Mme. Lori Gonnu, administratrice indépendante, en qualité de Présidente du Comité RSE ;

Mme. Charlotte Corbaz, administratrice, en qualité de membre du Comité RSE ;

et Mr. Didier Brédy, Président - Directeur général, en qualité de membre du Comité RSE.

Parallèlement, Ekinops a constitué un groupe de travail RSE, regroupant plusieurs compétences issues de différents services de l'entreprise (ressources humaines, service juridique, service qualité, communication, direction des achats, etc.) visant à mettre en œuvre les actions d'Ekinops dans le cadre de sa politique RSE.

Une politique RSE construite pour l'ensemble des parties prenantes, structurée autour de trois axes stratégiques

La politique RSE d'Ekinops est articulée autour de trois axes stratégiques :

Être un employeur de référence : dans le cadre de sa politique de ressources humaines, le groupe veille à assurer de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs, à préserver leur bien-être et leur santé à travers des actions concrètes en faveur de la diversité et de l'inclusion, et à les fidéliser par une politique de mobilité et de rémunération attractive. Le développement d'une véritable culture d'entreprise permet de fédérer l'ensemble des salariés autour d'un projet commun, porté par le désir de développement des activités et par la volonté de travailler dans une dynamique collective.

: dans le cadre de sa politique de ressources humaines, le groupe veille à assurer de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs, à préserver leur bien-être et leur santé à travers des actions concrètes en faveur de la diversité et de l'inclusion, et à les fidéliser par une politique de mobilité et de rémunération attractive. Le développement d'une véritable culture d'entreprise permet de fédérer l'ensemble des salariés autour d'un projet commun, porté par le désir de développement des activités et par la volonté de travailler dans une dynamique collective. Être une entreprise responsable à l'égard des tiers : dans le cadre d'une démarche de transparence et d'intégrité à l'égard de l'ensemble de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires, etc.), Ekinops a mis en place des dispositifs et des pratiques responsables, tels que l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les pratiques d'achats et de sous-traitance, la mise en place d'un code de conduite en matière de prévention de la corruption, conflits d'intérêts, respect des lois et des personnes, sincérité du reporting.

: dans le cadre d'une démarche de transparence et d'intégrité à l'égard de l'ensemble de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires, etc.), Ekinops a mis en place des dispositifs et des pratiques responsables, tels que l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les pratiques d'achats et de sous-traitance, la mise en place d'un code de conduite en matière de prévention de la corruption, conflits d'intérêts, respect des lois et des personnes, sincérité du reporting. Limiter l'impact environnemental de ses activités : Ekinops veille à réduire son empreinte carbone lors de toutes les phases du cycle de vie des produits à travers des actions concrètes telles que le choix de matières premières respectueuses de l'environnement ou recyclées, la certification ISO14001 de sites de production, des engagements dans des programmes de réduction de la consommation de l'eau et de l'énergie, etc. Le groupe a réalisé, au titre de l'exercice 2021, la première évaluation de son empreinte carbone. Les engagements d'amélioration seront présentés dans la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) 2022.

Didier Brédy, Président-Directeur Général d'Ekinops déclare :

« Ekinops continue d'investir pour assurer une croissance rentable sur le long terme tout en faisant face aux enjeux de la création de valeur durable. Pour cela, nous faisons évoluer notre gouvernance à travers la création de ce comité spécialisé, qui témoigne de notre volonté et réaffirme notre engagement au service de nos parties prenantes, grâce à la définition d'actions concrètes à entreprendre et à la mobilisation de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui fiers de faire ce pas en avant qui stimulera l'innovation dans la conception de nos produits et services et contribuera à plus grande échelle à avoir un impact positif sur la société. »

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 962 052

Plus d'informations sur www.ekinops.com

