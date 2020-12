PARIS, le 3 décembre 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, a été informé de la cession, hors marché, de la totalité des actions Ekinops encore détenues par la société NT GP Ltd. (agissant pour le compte des fonds d'investissement TempoVest Fund II L.P. et TempoVest Fund OA II L.P). Ces 1 724 550 actions cédées représentent 6,78% du capital d'Ekinops.

Les fonds d'investissement TempoVest Fund constituaient les derniers actionnaires significatifs issus du rapprochement avec le groupe OneAccess en septembre 2017 encore présents au capital d'Ekinops.

A l'issue de cette cession, la répartition du capital et des droits de vote d'Ekinops est désormais la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions En % du capital social Nombre de droits

de vote (théoriques) En % du nombre de droits de vote Bpifrance Participations 3 200 000 12,57% 6 057 143 18,03% Aleph Golden Holdings Sarl 3 200 000 12,57% 6 057 143 18,03% Dirigeants & salariés 1 209 898 4,75% 1 392 046 4,14% Autres actionnaires 17 838 281 70,10% 20 080 618 59,79% TOTAL 25 448 179 100,00% 33 586 950 100,00%

Agenda financier

Date Publication Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 448 179

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5xtlMVoaW3HyGmclJtnaZRlamZnl2SdbJLHk2SZYp2am21pl5xnbpaZZm9nmGto

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66362-cp_03122020_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews