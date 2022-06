Genève, le 13 juin 2022. – Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce aujourd'hui les noms des cinq premiers concepteurs d'applications métiers à rejoindre le « App Vendor Programme » de sa filiale SixSq, éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l'Edge Computing, bâti pour accélérer la livraison et la monétisation des applications de périphérie (edge) sur sa place de marché B2B Nuvla.io.

Nuvla.io de SixSq est une plateforme numérique éprouvée pour l'industrialisation et l'automatisation des applications Edge au format containers et la gestion des équipements. Elle permet, entre autres, de déployer ces applications sur les équipements réseaux d'Ekinops de marque OneAccess.

Les cinq concepteurs d'applications sont des leaders innovants dans leurs domaines et apportent des applications clés en main dans les secteurs suivants :

- ClearBlade : Logistique & ferroviaire ;

- Cybus : Fabrication et surveillance des machines ;

- C2RO : Solutions de nouvelle génération pour le suivi des personnes et des foules conforme au RGPD ;

- AI EdgeLabs : Détection des cyberattaques grâce à l'Intelligence Artificielle (IA) ;

- Securaxis : Analyse audio en temps réel pour les villes intelligentes

Les fournisseurs d'applications souhaitant rejoindre l'App Vendor Programme sont invités à prendre contact avec l'équipe de SixSq.

Tous les détails sur le nouveau programme peuvent être retrouvés ici : https://nuvla.io/marketplace

À propos de SixSq

SixSq est un éditeur de logiciels et leader du Edge Computing B2B en mode SaaS (Software-as-a-Service). L'équipe SixSq est basée à Genève, en Suisse, et embrasse les idéaux suisses d'excellence, d'innovation et de précision. Nuvla.io, la plateforme de gestion et la place de marché B2B edge-to-cloud de la société, permet aux clients de déployer une stratégie edge et cloud sécurisée et complète, tout en évitant le verrouillage. Le logiciel NuvlaEdge transforme n'importe quelle plate-forme matérielle x86 ou ARM en un dispositif périphérique intelligent connecté à Nuvla.io pour déployer des applications dans divers secteurs. Le résultat est une solution edge-to-cloud sécurisée, centrée sur les applications, agnostique sur le plan matériel, neutre sur le plan du cloud et native pour les conteneurs.

SixSq est filiale du groupe Ekinops.

Ekinops

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 162 922

Plus d'informations sur www.ekinops.com

