Paris, le 5 juillet 2022 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, est fier d'annoncer la participation de SixSq au projet 5G-EMERGE, qui vise à développer des solutions exploitant la technologie 5G et la diffusion par satellite avec l'ambition de placer l'Europe à l'avant-garde des technologies de distribution des médias. Le projet, dirigé par l'Union européenne de radio-télévision (UER), s'inscrit dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes de télécommunications (Advanced Research in Telecommunications Systems - ARTES) de l'Agence spatiale européenne (European Space Agency - ESA).

Le projet 5G-EMERGE a pour but de développer un système intégré satellitaire et terrestre basé sur des normes ouvertes, pour des services de distribution de contenu de haute qualité. Les satellites de télécommunications faciliteront la distribution des contenus les plus prisés, comme le streaming d'événements en direct, au plus près de l'utilisateur final – à la périphérie (Edge).

Un consortium de 20 entreprises de six pays européens collaborera au développement de la technologie de distribution de contenus à l'edge ainsi que des fonctionnalités de fourniture de services.

La contribution de SixSq comprend la direction des travaux de démonstration et la mise à disposition de l'infrastructure logicielle edge-to-cloud basée sur sa plateforme SaaS B2B Nuvla.io et sa place de marché d'applications au format « containers », ainsi que son logiciel open source NuvlaEdge.

Marc-Elian Bégin, cofondateur et CEO de SixSq, déclare : « La mise au point de solutions exploitant la diffusion par satellite et la 5G est un excellent moyen de fournir un contenu à haute densité pertinent, au bon endroit, avec une personnalisation adaptée. Une telle entreprise nécessite toutefois d'orchestrer minutieusement l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est précisément ce que propose le logiciel edge-to-cloud de SixSq. Les grands défis posés par l'ESA et l'UER ne sont pas une découverte pour nous. Nous sommes impatients de repousser les limites de l'edge-to-cloud dans le secteur spatial et la 5G pour la diffusion de contenus multimédias. »

« Le projet 5G-EMERGE est un nouvel exemple de l'engagement de longue date d'Ekinops envers l'innovation logicielle, comme moyen d'apporter de la valeur au secteur des télécommunications, » commente Vincent Munière, Directeur de la Technologie et de la R&D Groupe chez Ekinops. « Nous nous réjouissons de cette opportunité de mettre la barre plus haut en matière de services 5G et de diffusion de contenu. »

Pour SixSq, ce projet représente une occasion unique de démontrer la capacité de son logiciel d'edge computing à orchestrer des scénarios complexes pour une variété de nouveaux cas d'usage, allant des applications maritimes aux applications liées aux véhicules, aux transports publics, à la 5G et au bâtiment. En collaboration avec les leaders du marché dans leur domaine, Nuvla.io gérera les applications sur tout le continuum edge-to-cloud.

Les membres du consortium 5G-EMERGE

Arctic Space Technologies, Arthur D. Little, Athonet, Celestia Technologies Group, EBU, Fondazione LINKS, FTA Communication Technologies, G-Core Labs, MBI, Nagravision Sàrl, Nagravision AS, Rai, RomARS, SES Techcom, SixSq, Telenor ASA, Telenor Satellite, Telenor Maritime, TNO, Varnish Software, et ViaSat Antenna Systems.

Liens utiles

EBU

ARTES

À propos de SixSq, filiale du groupe Ekinops

SixSq est un éditeur de logiciels et leader du Edge Computing B2B en mode SaaS (Software-as-a-Service). L'équipe SixSq est basée à Genève, en Suisse, et embrasse les idéaux suisses d'excellence, d'innovation et de précision. Nuvla.io, la plateforme de gestion et la place de marché B2B edge-to-cloud de la société, permet aux clients de déployer une stratégie edge et cloud sécurisée et complète, tout en évitant les blocages propriétaires. Le logiciel NuvlaEdge transforme n'importe quelle plate-forme matérielle x86 ou ARM en un dispositif périphérique intelligent connecté à Nuvla.io pour déployer diverses applications métier. Le résultat est une solution edge-to-cloud sécurisée, centrée sur les applications, agnostique sur le plan matériel, neutre sur le plan du cloud et native pour les conteneurs.

Plus d'informations sur : sixsq.com

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 162 922

Plus d'informations sur : www.ekinops.com

