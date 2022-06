Ekinops : Spie séduit par la solution de transport optique

Ekinops fait savoir que sa solution de transport optique Ekinops360 a été intégrée au réseau métropolitain LyRES (Lyon Recherche et Enseignement Supérieur) afin d'offrir des connexions haut-débit ultrasécurisées au personnel administratif, enseignants, chercheurs et étudiants de 22 établissements répartis sur 50 sites interconnectés de la région lyonnaise.



Ekinops a été sélectionné par SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, chargée par LyRES de mettre à niveau son réseau pour répondre aux défis actuels et futurs du développement numérique de ses établissements universitaires et de recherche.



Selon Ekinops, SPIE ICS a mis en place, via la solution Ekinops365, un réseau offrant des vitesses moyennes de 100 Gbps (Gigabit par seconde) et des pointes de plusieurs centaines de Gbps dans certaines zones.



