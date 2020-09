Ekinops : Vincent Munière rejoint EKINOPS au poste de Directeur de la technologie et de la R&D

Vincent Munière apporte avec lui plus de 20 ans d'expertise en ingénierie logicielle. Il rejoint EKINOPS après 12 ans au sein de SFR (Groupe Altice) où il occupait tout dernièrement le rôle de SVP, Ingénierie Réseau & OSS (Operations Support System), à la tête d'une équipe d'environ 900 personnes en charge des activités d'ingénierie réseau et IT OSS. Avant SFR, il a passé 8 ans à développer des solutions opérateurs pour Alcatel / Alcatel-Lucent en France, à la fois dans des organisations de R&D et d'avant-vente, et 3 ans chez ICO Global Communications au Royaume-Uni. Sa double expérience télécommunications-logiciel, sa forte orientation client et sa capacité à comprendre le transport optique, la commutation et le routage, les couches télécoms sur lesquelles EKINOPS intervient, constitueront des atouts majeurs pour développer les solutions innovantes correspondant à la vision et aux besoins des clients d'Ekinops.

« Je suis ravi de rejoindre une équipe d'ingénieurs de classe mondiale qui se consacre à aider les opérateurs et les entreprises à relever les défis des services de télécommunications de nouvelle génération » déclare Vincent Munière, Directeur de la technologie et de la R&D.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous adjoindre un exécutif de talent comme Vincent et son expérience a une valeur considérable pour Ekinops. Il sait apporter des innovations techniques majeures, définir une vision technologique forte et conduire des équipes importantes à se transformer pour poursuivre et concrétiser cette vision. Il arrive à un moment idéal alors que nous prenons le virage de la virtualisation, de la 5G et du Edge computing, autant de sujets que Vincent maîtrise. Son arrivée marque une étape significative dans la poursuite de notre croissance et l'atteinte nos objectifs stratégiques. » ajoute Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops.