Ekinops : Vincent Munière rejoint Ekinops au poste de Directeur de la technologie et de la recherche et du développement

PARIS, le 14 septembre 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et entreprises, annonce la nomination de Vincent Munière en tant que nouveau Directeur de la technologie et de la recherche et du développement (CTO et VP R&D). Il aura pour mission de renforcer la vision technologique d'Ekinops et d'accélérer l'innovation logicielle et dirigera l'équipe d'ingénierie et de support du groupe.

Vincent Munière apporte avec lui plus de 20 ans d'expertise en ingénierie logicielle. Il rejoint Ekinops après 12 ans au sein de SFR (Groupe Altice) où il occupait tout dernièrement le rôle de SVP, Ingénierie Réseau & OSS (Operations Support System), à la tête d'une équipe d'environ 900 personnes en charge des activités d'ingénierie réseau et IT OSS. Avant SFR, il a passé 8 ans à développer des solutions opérateurs pour Alcatel / Alcatel-Lucent en France, à la fois dans des organisations de R&D et d'avant-vente, et 3 ans chez ICO Global Communications au Royaume-Uni. Sa double expérience télécommunications-logiciel, sa forte orientation client et sa capacité à comprendre le transport optique, la commutation et le routage, les couches télécoms sur lesquelles Ekinops intervient, constitueront des atouts majeurs pour développer les solutions innovantes correspondant à la vision et aux besoins des clients d'Ekinops.

« Je suis ravi de rejoindre une équipe d'ingénieurs de classe mondiale qui se consacre à aider les opérateurs et les entreprises à relever les défis des services de télécommunications de nouvelle génération » déclare Vincent Munière, Directeur de la technologie et de la R&D.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous adjoindre un exécutif de talent comme Vincent et son expérience a une valeur considérable pour Ekinops. Il sait apporter des innovations techniques majeures, définir une vision technologique forte et conduire des équipes importantes à se transformer pour poursuivre et concrétiser cette vision. Il arrive à un moment idéal alors que nous prenons le virage de la virtualisation, de la 5G et du Edge computing, autant de sujets que Vincent maîtrise. Son arrivée marque une étape significative dans la poursuite de notre croissance et l'atteinte nos objectifs stratégiques. » ajoute Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

