Ekinops : accord commercial avec Lanner Electronics USA

03/09/2020 | 09:30

Ekinops annonce la signature d'un accord commercial avec Lanner Electronics USA, fournisseur de solutions avancées de 'Whitebox' (équipement réseau universel sur sites d'entreprises pour le marché de l'accès).



Dans le cadre de ce partenariat, couvrant l'Amérique du Nord et le Mexique, les deux sociétés vont coopérer afin de promouvoir et vendre des solutions conjointes associant les logiciels Ekinops et les plateformes physiques Lanner.



La collaboration s'articule d'abord autour de la plateforme NCA-1515/L-1515 de la gamme Lanner Whitebox Solutions, dotée du processeur Intel Atom C3000, et de la suite logicielle d'Ekinops basée sur le système d'exploitation OneOS6-LIM.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.