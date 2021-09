Ekinops : choisi par Slovak Telekom pour ses solutions réseau

Ekinops annonce aujourd'hui avoir été choisi par Slovak Telekom, filiale du groupe Deutsche Telekom, pour fournir une solution d'accès réseau améliorée et évolutive.



Slovak Telekom va ainsi mettre à niveau son ancien réseau DSL (Digital Subscriber Line, ligne d'accès numérique) en utilisant le routeur ONE521 d'Ekinops, présenté comme ' une plateforme puissante pour une connectivité fiable et efficace. '



La solution retenue va permettre à Slovak Telekom d'étendre facilement son portefeuille d'offres et de services et de gérer les demandes croissantes de connectivité sans changer ses équipements réseaux, assure Ekinops.



' Très réactif et agile, Ekinops a fourni une solution flexible, ouverte et rentable qui s'aligne parfaitement sur nos besoins actuels et surtout futurs ', a commenté Jozef Lachkovic, Directeur de la Transformation et de l'Optimisation des technologies chez Slovak Telekom





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.