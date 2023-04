Ekinops : croissance de 15% du CA au 1er trimestre

À l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023, Ekinops indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 31,9 millions d'euros, en croissance dynamique de 15%. À taux de change constant, la croissance trimestrielle s'élève à 14%.



'Cette solide performance, alors que le premier trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de 20%, est conforme au plan de marche annuel', souligne le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs et aux entreprises.



Jugeant 2023 'bien engagé', il confirme ses objectifs annuels d'une croissance de l'activité supérieure à 12% et d'une marge d'EBITDA entre 15 et 19%, intégrant les investissements humains et technologiques pour accompagner son développement.



